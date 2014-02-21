Подарки к 23 февраля: мужское мнение

Новости Беларуси. Мужской праздник уже совсем скоро. Мы решили выйти на улицы Минска и узнать, что же приготовили девушки своим возлюбленным, а заодно проверить их фантазию!

Опрос минчан:

Мнение женщин: Может быть, одеколон или пену для бритья.

Мнение женщин: Галстук-бабочку буду дарить.

Мнение мужчин: Бредово! Галстук в подарок - это не подарок!

Мнение женщин: Самый оптимальный вариант - бритва, носки!

Мнение мужчин: Конечно же, не бритву с носками...

Мнение женщин: Набор для бритья.

Мнение мужчин: Станок, наверное, не хотелось бы… Я рыбак, может, рыбацкое что-то.

Алена Тимохина, корреспондент СТВ:

Ну что же, как выяснилось, Маша, мы, по-моему, совсем не знаем, что же нужно нашим мужчинам!

Мария Кронда, корреспондент СТВ:

Видимо, придется выбросить галстук и носки и найти подарок поинтереснее!

Алена Тимохина, корреспондент СТВ:

И я даже знаю, кто нам в этом поможет!

Мы решили обратиться за помощью к представителю самой мужественной профессии. Уж он-то наверняка знает толк в подарках ко Дню защитника Отечества! Отправляемся в торговый центр изучать витрины!

И, все-таки, чего же хотят мужчины - этот вопрос как никогда волнует прекрасную половину человечества в преддверии праздника.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

На самом деле, проблема большинства мужчин, как и большинтсва людей вообще, то, что они не знают наверняка, что они хотят сами на подобного рода праздники. Учитывая небольшую значимость праздника и его символичность, важно подарить что-то, что будет приносить практическую пользу, но не будет тривиальным.

А как же очаровательные плюшевые мишки, лепестки в форме сердца и милые мелочи?

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Пусть это будет банальная флешка, которую он будет использовать в повседневной работе, пусть на ней будет гравировка от любимой супруги или от любимой девушки. Что-то такое, что будет напоминать в подарке ежедневно о том человеке, который этот подарок сделал.

Даже в праздники не стоит забывать о том, что самые мужественные представители человечества в душе - дети, и лучшим подарком для них будет новая «игрушка»! Вот и олимпийские чемпионы - не исключение!

Максим Мирный, Олимпийский чемпион:

Конечно, все эти мелочи тоже приятно, сегодня актуальны всякие электронные подарочки, телефоны. Очень будет приятно.

А как же насчет сувениров, которые будут каждый день напоминать о нас любимому?

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Если говорить о сувенирах, то лично я предпочел бы какой-то аксессуар, который несет практическое значение. Это могут быть модные запонки, пусть это будет стильный зажим для галстука, ремень…

Кажется, мы двигаемся в правильном направлении!

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Беспроигрышным вариантом для подарка мужчине являются часы. Каждый мужчина будет рад получить в подарок не только на 23 февраля, но и на любой другой праздник.

Если же и часы - не ваш вариант…

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

...если совсем вариантов для подарка не осталось, и вы знаете размер одежды своего молодого человека, нужно помнить, что классика всегда в моде, и успешному мужчине не помешает хороший деловой костюм.

Помните: неважно, каким будет подарок вашему мужчине, главное…

Опрос минчан:

...не сам подарок, а внимание!

Я пожелаю нашим женам не париться по этому поводу и выбрать подарок от души, а какой он будет – пусть это будет секрет!