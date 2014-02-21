Мужской взгляд на утро

Новости Беларуси. Ох уж, это утро, неприятное каждодневное явление! Так, наверное, думает большинство. Женщины упрекают утро в нехватке времени для причёски и макияжа. У мужчин проблемы – глобальнее.

Вечная проблема: где второй носок? Действительно, вы в спешке собираетесь на работу! Уже почти готовы выбежать из дому. Но нашли только один носок. Второй, как всегда, потерялся. Учёные выяснили, что только 20% мужчин будут усердно подбирать носки по цвету. И при этом опаздывают на работу. Но зато они в себе уверены. А вот 80% - наденут первую попавшуюся пару.

Дмитрий Камыно, корреспондент СТВ:

Есть способ изменить ситуацию! Возьмем коробку из-под обуви и сделаем в ней ячейки с помощью бумаги и степлера. Теперь ваши носки точно не потеряются.

Но утром есть ещё проблемка. Иногда только в общественном транспорте замечаем, что забыли почистить обувь.

Вот незадача: собрался на свидание, а ботинки выглядят ужасно. Между тем, женщины часто делают выводы о мужчине, взглянув на его обувь. Нужно создать хорошее впечатление!

Сергей Иванов, консультант обувного магазина:

Первым делом нужно вымыть обувь. Грязь не должна оставаться на коже. Затем можно браться за тряпочку сухую. Вытирать насухо обувь. И только потом нужно брать крем. Если обувь новая, можно брать бесцветный крем. Если уже поношенная, то нужно уже по цвету подбирать.

Вот мы и избавились от глобальных проблем. Хотя, нет. Есть ещё одно НО!

Неприятный запах изо рта серьезно отравляет жизнь не только его обладателю, но и окружающим людям. Избавиться от этой проблемы можно разными способами.

Дмитрий Камыно, корреспондент СТВ:

Вот один из них. Отожмите сок из корня хрена. Разбавьте наполовину с водой и два раза в день полощите рот.

Теперь утро настоящего мужчины удалось, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.