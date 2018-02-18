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Подарки для голосующих впервые, конкурс селфи и концерт. Как выборы депутатов проходят в Логойске

18 февраля 2018 13:54
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Новости Беларуси. Съемочные группы СТВ работают в день выборов депутатов в разных уголках страны. Мы следим за ходом голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В прямом эфире наш корреспондент Ольга Осадчая. Она сейчас в одном из городов-спутников Минска – в Логойске.  

Подарки для голосующих впервые, конкурс селфи и концерт. Как выборы депутатов проходят в Логойске-1

Подарки для голосующих впервые, конкурс селфи и концерт. Как выборы депутатов проходят в Логойске-3

Ольга Осадчая, СТВ:
Атмосфера на избирательном участке в Логойске, по нашим ощущениям, несколько отличается от столичной. Ведь когда знаешь каждого на соседней улице, выборы – это повод не только встретиться, но и обсудить потенциальных кандидатов. Многих кандидатов здесь знают в лицо. Некоторые голосуют впервые.  

Подарки для голосующих впервые, конкурс селфи и концерт. Как выборы депутатов проходят в Логойске-6

Подарки для голосующих впервые, конкурс селфи и концерт. Как выборы депутатов проходят в Логойске-8

Подарки для голосующих впервые, конкурс селфи и концерт. Как выборы депутатов проходят в Логойске-10

Избиратель:  
Я сегодня пришел первый раз голосовать на выборы. Я уже подрос. Мама меня с собой раньше брала голосовать. Я решил тоже придти проголосовать.  

Подарки для голосующих впервые, конкурс селфи и концерт. Как выборы депутатов проходят в Логойске-13

Член избирательной комиссии:  
Я хочу поздравить вас от имени нашей избирательной комиссии с началом нового этапа вашей жизни. Мы уверены, что вы будете достойной гражданкой нашей Республики Беларусь. И мы вручаем вам вот этот сувенир в день вашего первого голосования.  

Подарки для голосующих впервые, конкурс селфи и концерт. Как выборы депутатов проходят в Логойске-16

Здесь же, не отходя от участка, избиратели со вкусом могут отметить Масленицу. Блины, концерт, а также конкурс на самое яркое селфи. Чтобы победить, нужно запечатлеть себя на мобильный телефон, затем опубликовать – и собирать «лайки».  

Подарки для голосующих впервые, конкурс селфи и концерт. Как выборы депутатов проходят в Логойске-19

Подарки для голосующих впервые, конкурс селфи и концерт. Как выборы депутатов проходят в Логойске-21

Какой же должен быть кандидат в депутаты?  

Избиратели:  

Подарки для голосующих впервые, конкурс селфи и концерт. Как выборы депутатов проходят в Логойске-24


Молодой должен быть, чтобы молодежь подтягивалась. Молодой толковый хлопец. 

Подарки для голосующих впервые, конкурс селфи и концерт. Как выборы депутатов проходят в Логойске-26

 Помоложе. Профессия – на государственной службе, которому не безразличны интересы нашего района.  

Подробности – в видеоматериале.  

Подарки для голосующих впервые, конкурс селфи и концерт. Как выборы депутатов проходят в Логойске-29

Подарки для голосующих впервые, конкурс селфи и концерт. Как выборы депутатов проходят в Логойске-31

# общество # Фотофакт # Ольга Осадчая # Выборы депутатов в местные Советы

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