Подарки для голосующих впервые, конкурс селфи и концерт. Как выборы депутатов проходят в Логойске

Новости Беларуси. Съемочные группы СТВ работают в день выборов депутатов в разных уголках страны. Мы следим за ходом голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прямом эфире наш корреспондент Ольга Осадчая. Она сейчас в одном из городов-спутников Минска – в Логойске.