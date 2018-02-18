Подарки для голосующих впервые, конкурс селфи и концерт. Как выборы депутатов проходят в Логойске
Новости Беларуси. Съемочные группы СТВ работают в день выборов депутатов в разных уголках страны. Мы следим за ходом голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В прямом эфире наш корреспондент Ольга Осадчая. Она сейчас в одном из городов-спутников Минска – в Логойске.
Ольга Осадчая, СТВ:
Атмосфера на избирательном участке в Логойске, по нашим ощущениям, несколько отличается от столичной. Ведь когда знаешь каждого на соседней улице, выборы – это повод не только встретиться, но и обсудить потенциальных кандидатов. Многих кандидатов здесь знают в лицо. Некоторые голосуют впервые.
Избиратель:
Я сегодня пришел первый раз голосовать на выборы. Я уже подрос. Мама меня с собой раньше брала голосовать. Я решил тоже придти проголосовать.
Член избирательной комиссии:
Я хочу поздравить вас от имени нашей избирательной комиссии с началом нового этапа вашей жизни. Мы уверены, что вы будете достойной гражданкой нашей Республики Беларусь. И мы вручаем вам вот этот сувенир в день вашего первого голосования.
Здесь же, не отходя от участка, избиратели со вкусом могут отметить Масленицу. Блины, концерт, а также конкурс на самое яркое селфи. Чтобы победить, нужно запечатлеть себя на мобильный телефон, затем опубликовать – и собирать «лайки».
Какой же должен быть кандидат в депутаты?
Избиратели:
Молодой должен быть, чтобы молодежь подтягивалась. Молодой толковый хлопец.
Помоложе. Профессия – на государственной службе, которому не безразличны интересы нашего района.
Подробности – в видеоматериале.