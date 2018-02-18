Вадим Ипатов рассказал о том, в каких регионах голосуют активнее всего

Новости Беларуси. В ернемся к ходу голосования на выборах в местные Советы. Напомним, избирательные участки будут открыты до восьми вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итак, сколько белорусов уже определились с выбором к этому времени? Последняя информация у Евгения Горина.

Евгений Горин, СТВ: В Центризбиркоме началась активная фаза работы. Основная масса избирателей голосует во второй половине дня, так что поток данных возрастает. Рядом со мной заместитель председателя Центризбиркома Вадим Ипатов.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центральной комиссии, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:

Самые свежие данные будем иметь через 14-20 минут, остались только две области. Будем говорить о 14 часах – это 55,9 % проголосовавших по стране. Неплохой процент по стране, видна активность избирателей. Они приходят на участки и отдают свои голоса.

Евгений Горин:

Где люди голосуют активнее всего? В каких регионах?

Вадим Ипатов:

Прежде всего надо сказать о Витебской и Гомельской областях, там более 61 % на 14 часов проголосовали. Но я бы итоги не подводил. В целом, области идут достаточно ровно. Цифры будут меняться.