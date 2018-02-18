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Вадим Ипатов рассказал о том, в каких регионах голосуют активнее всего

18 февраля 2018 13:41
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Новости Беларуси. Вернемся к ходу голосования на выборах в местные Советы. Напомним, избирательные участки будут открыты до восьми вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итак, сколько белорусов уже определились с выбором к этому времени? Последняя информация у Евгения Горина.  

Вадим Ипатов рассказал о том, в каких регионах голосуют активнее всего-1

Евгений Горин, СТВ:  
В Центризбиркоме началась активная фаза работы. Основная масса избирателей голосует во второй половине дня, так что поток данных возрастает. Рядом со мной заместитель председателя Центризбиркома Вадим Ипатов.  

Вадим Ипатов рассказал о том, в каких регионах голосуют активнее всего-4

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центральной комиссии, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:  
Самые свежие данные будем иметь через 14-20 минут, остались только две области. Будем говорить о 14 часах – это 55,9 % проголосовавших по стране. Неплохой процент по стране, видна активность избирателей. Они приходят на участки и отдают свои голоса.  

Евгений Горин:  
Где люди голосуют активнее всего? В каких регионах?  

Вадим Ипатов:  
Прежде всего надо сказать о Витебской и Гомельской областях, там более 61 % на 14 часов проголосовали. Но я бы итоги не подводил. В целом, области идут достаточно ровно. Цифры будут меняться.  

Более подробное интервью  в видеоматериале  

# общество # Фотофакт # Вадим Ипатов # Выборы депутатов в местные Советы

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