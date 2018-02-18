Прямой эфир

Корреспондент СТВ проголосовала в прямом эфире на выборах депутатов

18 февраля 2018 10:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Съемочные группы СТВ работают сейчас в разных уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы следим за ходом выборов.  

В прямом эфире решила проголосовать наш корреспондент Ольга Осадчая. Она – житель Московского района Минска. Итак, Ольга как вас встретили на избирательном участке?  

Ольга Осадчая, СТВ:  
Я не могла не воспользоваться служебным положением, чтобы выйти в прямой эфир и проголосовать. К слову, на этом, 43-м участке Держинского округа уже сделали свой выбор десятки человек. Первыми были две семьи в лыжных костюмах.  

Смотрите в видеоматериале, почему избиратели сегодня с самого утра пришли на избирательные участки, а также как они оценивают атмосферу на избирательных участках.  

# общество # Фотофакт # Ольга Осадчая # Выборы депутатов в местные Советы

Другие новости рубрики

Все новости
«Сделал ставку на молодого кандидата». Чем руководствуются на выборах избиратели, голосующие впервые
18 февраля 2018 08:00

«Сделал ставку на молодого кандидата». Чем руководствуются на выборах избиратели, голосующие впервые

«Это долг каждого гражданина – выбирать для себя кандидата». Чётко и слаженно голосуют военнослужащие на местных выборах
18 февраля 2018 07:42

«Это долг каждого гражданина – выбирать для себя кандидата». Чётко и слаженно голосуют военнослужащие на местных выборах

Мастер-классы, выступления творческих коллективов и спортивные соревнования. Чем будут удивлять избирателей в день выборов?
18 февраля 2018 06:37

Мастер-классы, выступления творческих коллективов и спортивные соревнования. Чем будут удивлять избирателей в день выборов?