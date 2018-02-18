Корреспондент СТВ проголосовала в прямом эфире на выборах депутатов

Новости Беларуси. Съемочные группы СТВ работают сейчас в разных уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы следим за ходом выборов.

В прямом эфире решила проголосовать наш корреспондент Ольга Осадчая. Она – житель Московского района Минска. Итак, Ольга как вас встретили на избирательном участке?

Ольга Осадчая, СТВ:

Я не могла не воспользоваться служебным положением, чтобы выйти в прямой эфир и проголосовать. К слову, на этом, 43-м участке Держинского округа уже сделали свой выбор десятки человек. Первыми были две семьи в лыжных костюмах.