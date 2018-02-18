«Сделал ставку на молодого кандидата». Чем руководствуются на выборах избиратели, голосующие впервые

Новости Беларуси. Немало в стране людей, для кого выборы депутатов 18 февраля – первые в жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К голосованию они подходят с особым трепетом.

В Витебской области нужно определить обладателей более 3200 депутатских мандатов Советов всех уровней. Вячеслав Даньков – волонтер, сам старается помогать людям, потому и на кандидата ставит такого, который сможет быть полезен народу.

Вячеслав Даньков, студент Витебского государственного технического колледжа:

Я впервые участвую в выборах, это очень волнительно. Я хочу, чтобы вся молодежь тоже принимала участие в выборах и решала судьбу Беларуси.

Я сделал ставку на молодого кандидата, потому что считаю, что наши интересы должны представлять молодые.