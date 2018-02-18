Прямой эфир

«Сделал ставку на молодого кандидата». Чем руководствуются на выборах избиратели, голосующие впервые

18 февраля 2018 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Немало в стране людей, для кого выборы депутатов 18 февраля – первые в жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К голосованию они подходят с особым трепетом.  

«Сделал ставку на молодого кандидата». Чем руководствуются на выборах избиратели, голосующие впервые-1

В Витебской области нужно определить обладателей более 3200 депутатских мандатов Советов всех уровней. Вячеслав Даньков – волонтер, сам старается помогать людям, потому и на кандидата ставит такого, который сможет быть полезен народу.  

«Сделал ставку на молодого кандидата». Чем руководствуются на выборах избиратели, голосующие впервые-4

Вячеслав Даньков, студент Витебского государственного технического колледжа:  
Я впервые участвую в выборах, это очень волнительно. Я хочу, чтобы вся молодежь тоже принимала участие в выборах и решала судьбу Беларуси.  

Я сделал ставку на молодого кандидата, потому что считаю, что наши интересы должны представлять молодые.  

«Сделал ставку на молодого кандидата». Чем руководствуются на выборах избиратели, голосующие впервые-7

# общество # Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

Другие новости рубрики

Все новости
«Это долг каждого гражданина – выбирать для себя кандидата». Чётко и слаженно голосуют военнослужащие на местных выборах
18 февраля 2018 07:42

«Это долг каждого гражданина – выбирать для себя кандидата». Чётко и слаженно голосуют военнослужащие на местных выборах

Мастер-классы, выступления творческих коллективов и спортивные соревнования. Чем будут удивлять избирателей в день выборов?
18 февраля 2018 06:37

Мастер-классы, выступления творческих коллективов и спортивные соревнования. Чем будут удивлять избирателей в день выборов?

Ощутить атмосферу праздника. Высококачественные и недорогие кулинарные изделия будут продавать в буфетах в день местных выборов
18 февраля 2018 06:24

Ощутить атмосферу праздника. Высококачественные и недорогие кулинарные изделия будут продавать в буфетах в день местных выборов