ГАИ награждает примерных и творческих пешеходов

1 июня в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи состоится награждение победителей республиканского творческого конкурса среди детей и подростков "Соблюдаем законы дорог!", организованного Госавтоинспекцией МВД Беларуси. Конкурс проводился в таких номинациях, как рисунок, поделка, сочинение. В нем приняли участие учащиеся трех возрастных категорий: 6-9, 10-13 и 14-16 лет. В ходе мероприятия откроется экспозиция лучших работ конкурса, которая продлится до конца июня. В период проведения выставки будет организован конкурс на приз зрительских симпатий.