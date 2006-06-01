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ГАИ награждает примерных и творческих пешеходов

01 июня 2006 10:45
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1 июня в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи состоится награждение победителей республиканского творческого конкурса среди детей и подростков "Соблюдаем законы дорог!", организованного Госавтоинспекцией МВД Беларуси. Конкурс проводился в таких номинациях, как рисунок, поделка, сочинение. В нем приняли участие учащиеся трех возрастных категорий: 6-9, 10-13 и 14-16 лет. В ходе мероприятия откроется экспозиция лучших работ конкурса, которая продлится до конца июня. В период проведения выставки будет организован конкурс на приз зрительских симпатий.
# общество

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