Отходы - доходы!

52 млрд. рублей будет направлено на предотвращение вредного воздействия отходов на окружающую среду в этом году.

Самая крупная статья финансирования - приобретение современного оборудования, в первую очередь для оснащения коммунальных служб Беларуси.

Более 10 млрд. рублей направят на строительство и реконструкцию заводов по переработке коммунальных отходов, примерно такую же сумму - на строительство и рекультивацию объектов размещения отходов. Остальные средства пойдут на создание станций сортировки, обустройство мини-полигонов, выполнение работ по обезвреживанию опасных отходов и возмещение затрат на сбор и переработку отходов пластмасс.