Прямой эфир

Отходы - доходы!

01 июня 2006 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
52 млрд. рублей будет направлено на предотвращение вредного воздействия отходов на окружающую среду в этом году.

Самая крупная статья финансирования - приобретение современного оборудования, в первую очередь для оснащения коммунальных служб Беларуси.

Более 10 млрд. рублей направят  на строительство и реконструкцию заводов по переработке коммунальных отходов, примерно такую  же сумму - на строительство и рекультивацию объектов размещения отходов. Остальные средства пойдут на создание станций сортировки, обустройство мини-полигонов, выполнение работ по обезвреживанию опасных отходов и возмещение затрат на сбор и переработку отходов пластмасс.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
01 июня 2006 10:45

ГАИ награждает примерных и творческих пешеходов

01 июня 2006 10:44

Начинается регистрация читателей Национальной библиотеки

01 июня 2006 10:44

Парк машин <скорой помощи> будет увеличен