«Подарил нашей бабушке телевизор с дровами». Как встречали Леонида Якубовича в белорусской глубинке?

Новости Беларуси. «Поле чудес» наяву. Знаменитый российский телеведущий Леонид Якубович с подарками приехал к жительнице деревни Мироны Дзержинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Об этом его попросила семилетняя Кира Колодник. Девочка к юбилею программы написала письмо Леониду Аркадьевичу, где рассказала о своей 87-летней прабабушке Зинаиде Александровне, большой поклоннице «Поля чудес».

И телеведущий решил заглянуть в гости – не с пустыми руками. К телевизору – машина дров.

Леонид Аркадьевич!

Леонид Якубович, российский телеведущий:

Моя дорогая! Смотри, какой! Какой у вас будет телевизор теперь.

Кира Колодник, жительница деревни Мироны:

Наша школа решила написать письмо. В письме было написано, чтобы дядя Леня приехал к нам и подарил нашей бабушке телевизор с дровами. И вот еще один адресат. Накануне Дня Победы Леонид Якубович навестил и Павла Сафроновича Ерошенко – ветерана Великой Отечественной войны.

В 1943 году воевал в стрелковой дивизии. Прошел большой путь и встретил Победу в Берлине.

Павел Ерошенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда мы закончили войну в Берлине и праздновали День Победы, нам казалось – ну, все. И, конечно же, думалось: еще проживем мы с Победой лет 20, 30. Но что я проживу до XXI века – в это я как-то не верил и не думал. А мне буквально без двух месяцев и пяти дней 96 лет будет календарных.