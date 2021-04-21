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Профсоюзы мониторят цены на товары повышенного спроса. Почему растёт стоимость овощей?

21 апреля 2021 15:45
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Новости Беларуси. Представители городских профсоюзов проводят мониторинг цен на товары, которые пользуются повышенным спросом у населения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На особом контроле – плодоовощная продукция.

Профсоюзы мониторят цены на товары повышенного спроса. Почему растёт стоимость овощей?-1

По сравнению с зимой цены в марте выросли. Картофель подорожал почти на 8 %, а морковь – на 7 %. В первую очередь связано это с сезонностью и плохим взаимодействием отечественных сельхозпроизводителей и представителей розничных сетей. Важно также создание дополнительных хранилищ и модернизация существующих, чтобы обеспечить потребителей качественными отечественными овощами и фруктами до следующего сезона по приемлемой цене.

Профсоюзы мониторят цены на товары повышенного спроса. Почему растёт стоимость овощей?-4

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:
Одно из предложений – это дать все-таки более государственную поддержку стабилизационным фондам, для того чтобы у них были более льготные условия по налогам, они могли брать льготные кредиты, а не коммерческие, так как все это закладывается в цену сегодня.

Профсоюзы мониторят цены на товары повышенного спроса. Почему растёт стоимость овощей?-7

Пока стабфонды, несмотря на хороший урожай, покрывают потребность в овощах на 10 %. Решение этого вопроса может ощутимо улучшить ситуацию на рынке.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Александр Щекович # Фотофакт

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