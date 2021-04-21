Что самое сложное в работе с детьми-сиротами и чему нужно учить молодое поколение? Философия успеха одной белоруски
Новости Беларуси. Проект «Белорусская Super женщина». В новой серии познакомим вас с руководителем уникального интерактивного центра МЧС Еленой Парчук. В ее профессиональном портфолио три высших образования и без малого четверть века работы в сфере образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она начинала учительницей начальных классов, руководила детским домом, а сегодня развивает центр безопасности МЧС, аналогов которому нет в СНГ и Европе.
Как наглядно можно обучить правилам безопасности и что самое главное в работе с детьми и молодежью? Новый выпуск совместного проекта трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин.
Елена Парчук, начальник центра безопасности МЧС:
По жизни я трудоголик. Всю жизнь я учусь чему-то новому и считаю, что это нормально и правильно. Меня дома называют вечным студентом. У меня три высших образования, и этому я учу своих детей, чтобы они обязательно его повышали, улучшали свои качества и менялись сами, потому что меняться и улучшаться – это две разные вещи.
Елена Парчук:
Когда я пришла работать в МЧС, все было абсолютно другое. Мне пришлось учиться заново. Но мне была интересна работа, предложенная руководством, я увлеклась созданием центров безопасности в нашей стране. И говорят ведь, что если вы занимаетесь любимой работой, вы ни дня не работаете.
Подробнее смотрите в видеоматериале.