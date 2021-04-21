Ксения Худолей: «Финансовую яму, в которой сидели создатели нового проекта, видно было из Польши и Литвы»

Новости Беларуси. Кто хотел бы навсегда скрыть свою меркантильность в тени перемен? И почему построить бизнес на помощи белорусам удалось не всем? Ксения Худолей прольет свет в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Худолей, корреспондент:

Если вам кажется, что с беглыми революционерами все понятно, то вы абсолютно правы. Только новые меркантильные подробности еще долго будут злить героев «перемен». Справедливо пролить на это свет. Среди множества слитых фондов/центров и объединений недооцененным остался один интересный проект. Его цель – пустить пыль в глаза, поиметь зарубежных дотаций и не сделать ровным счетом ничего полезного. Название – Free Belarus Center, локация – Киев, создатели – … А вот здесь начинается все самое интересное.

Всем добрый день. Меня зовут Полина Бродик, я являюсь координатором Free Belarus Center, запуск которого рада вам сегодня представить.

Ксения Худолей:

Полина Бродик – выдумщица центра. Шесть лет до этого она жила в Украине, куда – цитата – «переехала по причинам, не связанным с политикой». Да-да, конечно. Только верится с трудом. Потому что до идеи «облапошить доверчивых белорусов на европейские гранты» Полина служила другому братству – украинскому. И все по тому же профилю – «политзаключенные да беженцы».

Сейчас я бы хотела вкратце описать ситуацию, которая развивалась последние уже практически пять месяцев с момента проведения выборов в Беларуси, которые прошли, как мы знаем, 9 августа. В общем-то, я не буду углубляться в детали того, что происходило в последующие дни и недели. Мы знаем, что до сих пор в Беларуси происходят протесты еженедельно. Ксения Худолей:

Это Полина о каких-то январских протестах в Минске украинским деятелям рассказывает. О каких – непонятно. Зато очевидно зачем. Очередному центру «защиты кого-то от чего-то» нужно на что-то жить. К тому времени финансовую яму, в которой сидели создатели нового проекта, видно было из Польши и Литвы. Там коллеги по профессиональной дележке грантов даже обсудить успели. Не публично, конечно.

Узнали, что Родненков и Кравцов сами, короче, сейчас сидят без денег. Денег вообще нигде не знают, где собрать. У Родненкова были последние 300 баксов. Вот там им помогли в Киеве немножко ребята. Сейчас даже денег нету, и не предусмотрено, они никак не предусмотрели, как деньги собирать на помощь адвокатам Маши Колесниковой. То есть там тоже денег нету, там у отца Маши и, в принципе, у окружения нету ни у кого денег. Вообще, кто будет платить за Машу Колесникову? Вот, так что вот такие веселые дела. Ну и, короче, все без денег.

Ксения Худолей:

Вы не обознались. Антон Родненков, пресс-секретарь Координационного совета. Один из тех, кто, по легенде, видел, как на границе ела паспорт Колесникова. И вот сидит он на презентации «центра свободных» среди таких же денежно-зависимых. Но это еще не абсурд.

Хто-хто, а я не магу не падтрымліваць і не быць усцешным тым, што такія ініцыятывы ўзнікаюць. Я лічу, что такія ініцыятывы вельмі важныя. Я лічу, што асабліва сёння, у гэтыя дні, калі ў Беларусі адбываецца беспрэцэдэнтны гвалт, калі ў Беларусі адбыўся прававы дэфолт і закона, па сутнасці, не існуе, як раз такі ініцыятыва кшталту Free Belarus Center вельмі важная. Зноў жа, вельмі добра, што дыяспары ў розных краінах падтрымліваюць пратэст, падтрымліваюць тых, хто рэпрэсаваны, дпапмагаюць грашыма.

Ксения Худолей:

Антон надеялся, что и ему «дапамогуць грашыма». Стоит полагать, так и было. Центр под грантовое крыло взяли хорошо известные иноблаготворители. Но, как обычно, на своих условиях. И вот проект уже набирает персонал на платных сервисах вакансий, обещает интернет-обучение белорусским детям и всякую-всякую помощь родителям. Что в итоге? Вместо спокойной жизни в эмиграции – призывы ходить на акции в Киеве, вместо трудоустройства и содержания – бесплатные психологические консультации. И больше ничего.

Ксения Худолей:

Хотя постойте, вот еще невиданная щедрость.

Многие были вынуждены покинуть страну. Вот мы и решили поддержать земляков, которые переехали в Украину, и запустили специальный выигрышный промокод, который дает 15%-ную скидку на любую стандартную уборку.