Подразделение гвардейской бригады совершит марш в ходе слаживания войск Беларуси и России

Новости Беларуси. Совместное летно-тактическое учение Беларуси и России стартовало сегодня, 16 января. От российской стороны в этом мероприятии принимает участие воинское формирование Воздушно-космических сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военным предстоит отработать широкий спектр задач. В том числе ведение разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, высадка десанта, доставка грузов и эвакуация раненых.
Учение носит исключительно оборонительный характер, его главная цель – повышение оперативной совместимости при выполнении учебно-боевых задач. Военные планируют задействовать все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил и войск ПВО нашей страны.
Продолжаются и совместные мероприятия боевого слаживания. С самого утра белорусские и российские части региональной группировки войск приступили к выполнению учебно-боевых задач. Военные совершат марш на 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе, где проведут контрольные занятия по предметам боевой подготовки.
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