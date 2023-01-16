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Подразделение гвардейской бригады совершит марш в ходе слаживания войск Беларуси и России

16 января 2023 09:17
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Новости Беларуси. Совместное летно-тактическое учение Беларуси и России стартовало сегодня, 16 января. От российской стороны в этом мероприятии принимает участие воинское формирование Воздушно-космических сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военным предстоит отработать широкий спектр задач. В том числе ведение разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, высадка десанта, доставка грузов и эвакуация раненых.

Подразделение гвардейской бригады совершит марш в ходе слаживания войск Беларуси и России-1

Учение носит исключительно оборонительный характер, его главная цель – повышение оперативной совместимости при выполнении учебно-боевых задач. Военные планируют задействовать все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил и войск ПВО нашей страны.

Подразделение гвардейской бригады совершит марш в ходе слаживания войск Беларуси и России-4

Продолжаются и совместные мероприятия боевого слаживания. С самого утра белорусские и российские части региональной группировки войск приступили к выполнению учебно-боевых задач. Военные совершат марш на 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе, где проведут контрольные занятия по предметам боевой подготовки.

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# Военные учения # общество # Фотофакт

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