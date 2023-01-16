Подразделение гвардейской бригады совершит марш в ходе слаживания войск Беларуси и России

Новости Беларуси. Совместное летно-тактическое учение Беларуси и России стартовало сегодня, 16 января. От российской стороны в этом мероприятии принимает участие воинское формирование Воздушно-космических сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военным предстоит отработать широкий спектр задач. В том числе ведение разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, высадка десанта, доставка грузов и эвакуация раненых.