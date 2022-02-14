Под Солигорском пьяный водитель на Hyundai врезался в припаркованные иномарки

Новости Беларуси. Итоги дорожной обстановки за выходные. В Минской области полтысячи пешеходов-нарушителей привлечены к административной ответственности, из них 143 человека находились в нетрезвом состоянии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Выявлено также 28 пьяных водителей.

В Солигорском районе на третьем километре автодороги «Старобин – Сковшин – Сосны» произошло ДТП. Автомобиль Hyundai врезался в припаркованные Nissan и Volkswagen. За рулем корейской иномарки находился 64-летний мужчина. В его организме обнаружено почти 1,7 промилле алкоголя. Машины получили механические повреждения.

В ходе профилактических мероприятий стражи дорог выявили почти 2 500 нарушений. Пресекли 134 факта управления автомобилями без водительского удостоверения, 12 из которых повторно.