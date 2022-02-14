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Под Солигорском пьяный водитель на Hyundai врезался в припаркованные иномарки

14 февраля 2022 18:00
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Новости Беларуси. Итоги дорожной обстановки за выходные. В Минской области полтысячи пешеходов-нарушителей привлечены к административной ответственности, из них 143 человека находились в нетрезвом состоянии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Выявлено также 28 пьяных водителей.  

Под Солигорском пьяный водитель на Hyundai врезался в припаркованные иномарки-1

В Солигорском районе на третьем километре автодороги «Старобин – Сковшин – Сосны» произошло ДТП. Автомобиль Hyundai врезался в припаркованные Nissan и Volkswagen. За рулем корейской иномарки находился 64-летний мужчина. В его организме обнаружено почти 1,7 промилле алкоголя. Машины получили механические повреждения.   

В ходе профилактических мероприятий стражи дорог выявили почти 2 500 нарушений. Пресекли 134 факта управления автомобилями без водительского удостоверения, 12 из которых повторно.  

# Авария в Минской области # общество # Фотофакт

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