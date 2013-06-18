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Под Минском прошла очередная репетиция парада ко Дню Независимости

18 июня 2013 14:11
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Новости Беларуси. Раритетная и современная военная техника в одном строю. Под Минском  прошла очередная репетиция парада ко Дню Независимости. На этот раз оценивалась готовность механизированной колонны. Боевые машины сосредоточились на плацу аэродрома «Липки». Танки 72-Б,  зенитно-ракетные комплексы, бронетранспортеры — всего 162 единицы техники. В параде примет участие 13 расчетов.

Праздничную колонну возглавит техника военных лет. Следом за ней — лучшие современные образцы. Боевые машины будут двигаться со скоростью 18 км/ч.

К слову, следующие репетиции пройдут уже в городе с 27 по 29 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Некрашевич, заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Сегодня мы провели шестую тренировку,  и глава нашего военного ведомства дал высокую оценку на данный момент. Можно сказать, что  к генеральным тренировкам мы уже готовы. Хотя нам предстоит провести здесь, на аэродроме «Липки», две тренировки.

# общество # День Независимости 3 июля в Беларуси # 3 июля 2013 в Минске и Беларуси: День Независимости

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