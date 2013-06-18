Новости Беларуси. Раритетная и современная военная техника в одном строю. Под Минском прошла очередная репетиция парада ко Дню Независимости. На этот раз оценивалась готовность механизированной колонны. Боевые машины сосредоточились на плацу аэродрома «Липки». Танки 72-Б, зенитно-ракетные комплексы, бронетранспортеры — всего 162 единицы техники. В параде примет участие 13 расчетов.

Праздничную колонну возглавит техника военных лет. Следом за ней — лучшие современные образцы. Боевые машины будут двигаться со скоростью 18 км/ч.

К слову, следующие репетиции пройдут уже в городе с 27 по 29 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Некрашевич, заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Сегодня мы провели шестую тренировку, и глава нашего военного ведомства дал высокую оценку на данный момент. Можно сказать, что к генеральным тренировкам мы уже готовы. Хотя нам предстоит провести здесь, на аэродроме «Липки», две тренировки.