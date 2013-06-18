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Железнодорожники смогут выявлять дефекты колес вагонов прямо во время движения поезда

18 июня 2013 11:40
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Новости Беларуси. Вопросы безопасности на первом месте. На белорусской железной дороге в ближайшее время появятся специальные диагностические системы. Они позволят выявить дефекты колес вагонов прямо во время движения поезда.

Монтаж оборудования начнется 18 июня. Нашим специалистам помогут немецкие коллеги. И уже до конца месяца новинка появится на подходах к станциям Орша-Центральная, Молодечно, Витебск. А к 2015 году такие системы установят на  пограничных станциях  дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Белорусская железная дорога

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