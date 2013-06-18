Вкус мороженого в любом городе Советского Союза был одинаковым

Новости Минска. Вовсе необязательно быть сластеной, чтобы обожать мороженое. Летом число его поклонников резко возрастает. Пожалуй, мороженое – любимое лакомство не только детей, но и всех взрослых. Сложно поверить, но этому десерту ни много ни мало почти 5 тысяч лет! Впервые оно было приготовлено в Древнем Китае. Тогда это были лишь кусочки фруктов, перемешанные со снегом и льдом.

В Беларуси мороженое появилось впервые чуть более полувека назад. Сначала его производство открылось в Москве. Сливочное, пломбир, фруктово-ягодное, вафельные стаканчики с кремовыми розочками, эскимо, рожок с шоколадной глазурью… Вот она — эра советского мороженого! О его качестве ходили легенды. Кстати, наши бабушки и дедушки и сейчас будут с гордостью утверждать, что мороженое тогда было намного вкуснее. В чем же его секрет?

Этим советское мороженое обязано ГОСТу. Он был введен в марте 1941 года и считался одним из самых жестких в мире. В отечественном «холодке» не было ни единого консерванта, только натуральное молоко! А все виды мороженого выпускались по единой технологии. Поэтому вкус десерта в любом городе Советского Союза был одинаковым!

Впервые промышленным путём мороженое начали получать в 30-е годы, а точнее, 4 ноября 1937 года. Вышел указ наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна, который настаивал на том, что мороженое должно стать массовым продуктом питания и выпускаться по доступным ценам.

Вот он – Минск 50-х годов. Именно в послевоенное время в столице появились первые порции мороженого. В городе был открыт небольшой цех по производству изысканного лакомства. Тогда труд мороженщика был исключительно ручным.

Светлана Казакевич, директор фабрики мороженого:

Первое мороженое было не в вафельном стаканчике и не эскимо на палочке, а это было мороженое весовое, гильзы — так оно тогда называлось.

Это было обычное весовое мороженое. Оно заливалась в контейнеры в виде гильзы, от чего и получило такое интересное название.

Затем появилось мороженое в бумажном стаканчике. Первые десерты были молочные. И только потом минчане попробовали сливочное, пломбир, мороженое в шоколадной глазури. Любимый десерт продавали на развес или фасованное по 50 или 100 граммов на уличных лотках, в киосках или в кафе. В 50-е годы на везде висели завлекающие плакаты, на которых с эскимо красовались пингвины — символы советского мороженого.

Светлана Казакевич, директор фабрики мороженого:

Есть такие старые фильмы, где красивая продавец-женщина в белом халатике, поверх телогрейки на весы взвешивала порции мороженого и из гильзы доставала и клала в стаканчик.

Знаменитое мороженое в вафельном стаканчике. Производить его в столице начали достаточно поздно. В 1985 году в Минске была построена фабрика мороженого. Здесь же был открыт кондитерский цех, в котором изготавливали вафельные рожки и стаканчики. Ручной труд постепенно ушёл в историю.

Светлана Казакевич, директор фабрики мороженого:

Мы учились на рецептах московских, которые были в 70-80-е. Они и тогда были хороши и мы ими пользовались. Мы наполняли мороженое арахисом и изюмом…

Некоторые виды советского мороженого были уникальны. Не многие помнят, например, томатное мороженое. Те, кому удалось попробовать его, не могут забыть диковинное лакомство. Одни считали томатное мороженое редкой гадостью, другие хотели бы повернуть время вспять, чтобы снова попробовать его.

Кто не знает мороженое «Каштан»? Тогда его цена была равна 9 проездам на трамвае. Кстати, такое название оно получило неслучайно. Попробуйте раскусить плод семени каштана. Белая сердцевина, чёрная оболочка. Отсюда и ассоциация.

Некоторые рецепты на столичной фабрике действительно уникальны. Например, пломбир в «шубке» из фруктового пюре. Безусловно, кондитеры изобретут еще сотни удивительных рецептов прохладного десерта. Но, верно говорят, самым вкусным мороженое бывает только в детстве, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.