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Под Минском празднуют Масленицу по древним обрядам

25 февраля 2023 12:12
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Новости Беларуси. Веселые песни, танцы и масленичные забавы. В Музее народной архитектуры и быта, что под Минском, 25 февраля зазывают весну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возрождение древних обрядов, сжигание чучела – что еще в программе?

Под Минском празднуют Масленицу по древним обрядам-1

Карина Верховцева, корреспондент:
Старые традиции отнюдь не забываются, а, как мы видим, во всех красках возрождаются. Мы находимся примерно в пяти километрах от Минска, здесь развернулись полномасштабные гулянья. Программу в полдень открыло шествие участников и гостей праздника с народными песнями и танцами.

Под Минском празднуют Масленицу по древним обрядам-4

За намі знаходзяцца людзі, якія будуць у гэтым удзельнічаць. І я буду ісці першым з гусём. Таму што раней жывёлы былі аднымі з самых галоўных, часткай гаспадаркі. Таму я іду з гусём. Яшчэ ў нас ёсць казёл і авечка.

Под Минском празднуют Масленицу по древним обрядам-7

Масленица – один из самых древних славянских праздников. Определенной даты в календаре он никогда не имел: его начинали отмечать за восемь недель до Пасхи. Огромным плюсом было то, что продолжались гулянья целую неделю. С приходом на Русь христианства языческий праздник осуждался церковью, однако в XVIII веке церковь сделала Масленицу частью большой православной культуры.

Под Минском празднуют Масленицу по древним обрядам-10

Эдуард Богданович, директор Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Не менш цікавымі мне падаюцца і такія абрады, якія сёння будуць паказаны. Гэта пахаванне дзеда, бабы. Гэтыя абрады не выдуманыя. Яны прыйшлі з рэгіёнаў нашай рэспублікі. І не менш цікавымі будуць новыя беларускія нашыя гульні. Напрыклад, надзяванне хамута, будзем сячы дровы.

Под Минском празднуют Масленицу по древним обрядам-13

Вкус праздника передает главный атрибут – блины. Кстати, издревле считалось, что чем больше блинов съедено, тем быстрее наступит весна, возрастет урожай. Завершится празднование сожжением чучела зимы.

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# Масленица в Беларуси # общество # Карина Верховцева # Эдуард Богданович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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