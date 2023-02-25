Под Минском празднуют Масленицу по древним обрядам

Новости Беларуси. Веселые песни, танцы и масленичные забавы. В Музее народной архитектуры и быта, что под Минском, 25 февраля зазывают весну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возрождение древних обрядов, сжигание чучела – что еще в программе?

Карина Верховцева, корреспондент:

Старые традиции отнюдь не забываются, а, как мы видим, во всех красках возрождаются. Мы находимся примерно в пяти километрах от Минска, здесь развернулись полномасштабные гулянья. Программу в полдень открыло шествие участников и гостей праздника с народными песнями и танцами.

За намі знаходзяцца людзі, якія будуць у гэтым удзельнічаць. І я буду ісці першым з гусём. Таму што раней жывёлы былі аднымі з самых галоўных, часткай гаспадаркі. Таму я іду з гусём. Яшчэ ў нас ёсць казёл і авечка.

Масленица – один из самых древних славянских праздников. Определенной даты в календаре он никогда не имел: его начинали отмечать за восемь недель до Пасхи. Огромным плюсом было то, что продолжались гулянья целую неделю. С приходом на Русь христианства языческий праздник осуждался церковью, однако в XVIII веке церковь сделала Масленицу частью большой православной культуры.

Эдуард Богданович, директор Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Не менш цікавымі мне падаюцца і такія абрады, якія сёння будуць паказаны. Гэта пахаванне дзеда, бабы. Гэтыя абрады не выдуманыя. Яны прыйшлі з рэгіёнаў нашай рэспублікі. І не менш цікавымі будуць новыя беларускія нашыя гульні. Напрыклад, надзяванне хамута, будзем сячы дровы.