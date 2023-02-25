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Найти потерявшегося человека и эвакуировать людей. Соревнования среди спасателей завершились в Могилёвской области

25 февраля 2023 09:20
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За двое суток они преодолели десятки природных преград, усталость и бессонные ночи, прошли многокилометровые марш-броски, испытывая себя на выносливость и смекалку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревнования по многоборью спасателей завершились в Могилевской области.

Найти потерявшегося человека и эвакуировать людей. Соревнования среди спасателей завершились в Могилёвской области-1

Найти потерявшегося человека и эвакуировать людей. Соревнования среди спасателей завершились в Могилёвской области-3

Именно хозяева турнира и одержали победу. Команда Могилевского областного управления МЧС показала лучшие результаты, пройдя более 60-ти испытаний.

Найти потерявшегося человека и эвакуировать людей. Соревнования среди спасателей завершились в Могилёвской области-6

Среди них такие задания, как найти потерявшегося в лесу человека, помочь выбраться из болота дельтапланеристу и пострадавшим из подземного бункера, эвакуировать людей из высоток и спасти ценный груз. Победители и призеры соревнований получили грамоты, кубки и подарки.

Найти потерявшегося человека и эвакуировать людей. Соревнования среди спасателей завершились в Могилёвской области-9

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# МЧС Беларуси # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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