Найти потерявшегося человека и эвакуировать людей. Соревнования среди спасателей завершились в Могилёвской области

За двое суток они преодолели десятки природных преград, усталость и бессонные ночи, прошли многокилометровые марш-броски, испытывая себя на выносливость и смекалку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревнования по многоборью спасателей завершились в Могилевской области.

Именно хозяева турнира и одержали победу. Команда Могилевского областного управления МЧС показала лучшие результаты, пройдя более 60-ти испытаний.

Среди них такие задания, как найти потерявшегося в лесу человека, помочь выбраться из болота дельтапланеристу и пострадавшим из подземного бункера, эвакуировать людей из высоток и спасти ценный груз. Победители и призеры соревнований получили грамоты, кубки и подарки.