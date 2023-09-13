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Под Гродно можно было наблюдать северное сияние – фото

13 сентября 2023 13:49
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Новости Беларуси. Увлекающие кадры северного сияния можно было наблюдать под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колорит им придает сельский пейзаж.

Под Гродно можно было наблюдать северное сияние – фото-1

Редкое астрономическое явление – результат ударной волны солнечного ветра, которая принесла с собой стабильно мощные космические условия для наблюдения яркого полярного сияния. Предстоящей ночью его можно будет также увидеть в средних широтах.

# Природные явления # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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