«Я его послала и сделаю это еще раз»: на Елену Ваенгу возбудили дело за оскорбление блогера

Новости России. Пользователь Рунета обратился в правоохранительные органы в связи с оскорблением: певица Елена Ваенга на странице блоггера в Instagram нецензурно высказалась в его адрес.
В результате проверки, факт публичного оскорбления был подтверждён, и против певицы возбуждено дело об административном правонарушении.
Ваенге грозит штраф до 50-ти тысяч рублей.
Письмо, адресованное Евгению Ковалю:
В ходе проверки доводы, изложенные в обращении, нашли подтверждение. Учитывая изложенное, против Хрулевой Е.П возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2. ст 5.61 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 26 Фрунзенского района г. Владивостока.
Конфликт между певицей и блогером произошёл в апреле 2015 года, после ее визита во Владивосток.
В одном из своих постов в социальной сети артистка пожаловалась на организаторов её гастролей и обругала местный гостиничный сервис.
Елена Ваенга (в социальной сети):
Я, конечно, не Лена Летучая, но этот номер стоит 10 тысяч рублей в сутки. Мне жаль, но вот так... Люкс, Владивосток, не спала всю ночь.
38-летний блогер Коваль не удержался от замечания и назвал певицу хамлом.
Слово за слово – и...
Елена нецензурно просит блогера оставить ее в покое.
Евгений Коваль, блогер:
Певице шансона не понравилось, что я назвал ее хамлом. Назвал за дело. Приехала во Владивосток: то ей афиши не нравятся, как они висят в городе, то спинка кровати скрипит, то билеты проверяет на стоимость в зале.
Елена Ваенга отмечает, что извиняться не собирается. А вот штраф заплатит.
Правда, исключает, что на том блогер Коваль навсегда забудет о ее существовании.
Елена Ваенга (телеканалу «Звезда»):
Не очень чистые на руку организаторы не только поселили нас в очень плохую гостиницу, где были сломаны кровати, они еще и билеты сделали по 8-10 тысяч рублей. Я сказала, что жить мы там не будем. В результате блогер назвал меня прилюдно «хамлом» – за что, правда, я не знаю. Я его послала на три буквы в Instagram. Я женщина горячая и веселая. Очень может быть, что когда он пройдет эту волокиту, получит свои 50 тысяч рублей, я зайду к нему на его страницу и покажу ему еще раз туда же дорогу.
10 миллионов за хамство. В 2013-м году в Беларуси впервые наказали за интернет- грубияна.
Форумчанин нелицеприятно высказался в адрес сотрудников Фрунзенского РУВД Минска, в том числе в адрес погибшего прапорщика милиции. Подробности громкого дела – в сюжете.