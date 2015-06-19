«Я его послала и сделаю это еще раз»: на Елену Ваенгу возбудили дело за оскорбление блогера

Новости России. Пользователь Рунета обратился в правоохранительные органы в связи с оскорблением: певица Елена Ваенга на странице блоггера в Instagram нецензурно высказалась в его адрес. В результате проверки, факт публичного оскорбления был подтверждён, и против певицы возбуждено дело об административном правонарушении. Ваенге грозит штраф до 50-ти тысяч рублей.

Письмо, адресованное Евгению Ковалю:

В ходе проверки доводы, изложенные в обращении, нашли подтверждение. Учитывая изложенное, против Хрулевой Е.П возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2. ст 5.61 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 26 Фрунзенского района г. Владивостока.





Конфликт между певицей и блогером произошёл в апреле 2015 года, после ее визита во Владивосток. В одном из своих постов в социальной сети артистка пожаловалась на организаторов её гастролей и обругала местный гостиничный сервис. Елена Ваенга (в социальной сети):

Я, конечно, не Лена Летучая, но этот номер стоит 10 тысяч рублей в сутки. Мне жаль, но вот так... Люкс, Владивосток, не спала всю ночь. 38-летний блогер Коваль не удержался от замечания и назвал певицу хамлом. Слово за слово – и... Елена нецензурно просит блогера оставить ее в покое. Евгений Коваль, блогер:

Певице шансона не понравилось, что я назвал ее хамлом. Назвал за дело. Приехала во Владивосток: то ей афиши не нравятся, как они висят в городе, то спинка кровати скрипит, то билеты проверяет на стоимость в зале. Елена Ваенга отмечает, что извиняться не собирается. А вот штраф заплатит. Правда, исключает, что на том блогер Коваль навсегда забудет о ее существовании.





Елена Ваенга (телеканалу «Звезда»):

Не очень чистые на руку организаторы не только поселили нас в очень плохую гостиницу, где были сломаны кровати, они еще и билеты сделали по 8-10 тысяч рублей. Я сказала, что жить мы там не будем. В результате блогер назвал меня прилюдно «хамлом» – за что, правда, я не знаю. Я его послала на три буквы в Instagram. Я женщина горячая и веселая. Очень может быть, что когда он пройдет эту волокиту, получит свои 50 тысяч рублей, я зайду к нему на его страницу и покажу ему еще раз туда же дорогу.