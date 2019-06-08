Пёс поставил рекорд на гребном канале в Заславле: видеофакт

То ли в поисках прохлады, то ли ради спортивного интереса гребной канал в Заславле выбрал для заплыва пес, который так и останется безымянным. Поначалу он взял курс в длину дорожки, но более 2,5 километров по водной глади оказались ему не по хвосту. В итоге и без того рекорд: от берега до берега канала – 130 метров.