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Пёс поставил рекорд на гребном канале в Заславле: видеофакт

08 июня 2019 14:29
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Новости Беларуси. Видео, которое объединяет все стихии. Если самые яркие дни лета еще впереди – то самые жаркие, уже, похоже, наступили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пёс поставил рекорд на гребном канале в Заславле: видеофакт-1

То ли в поисках прохлады, то ли ради спортивного интереса гребной канал в Заславле выбрал для заплыва пес, который так и останется безымянным. Поначалу он взял курс в длину дорожки, но более 2,5 километров по водной глади оказались ему не по хвосту. В итоге и без того рекорд: от берега до берега канала – 130 метров.

Пёс поставил рекорд на гребном канале в Заславле: видеофакт-4

# Необычное # общество # Фотофакт

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