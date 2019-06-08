«Мы упорно ищем этого победителя»: организаторы лотереи разыскивают счастливчика, выигравшего 4 млн

Новости Беларуси. Внимание, розыск. 4 миллиона рублей ищут хозяина. 7 июня в Беларуси разыграли крупнейший джек-пот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лотерее счастливчик угадал все шесть номеров. Кто именно стал обладателем крупного выигрыша, пока неизвестно. Победили номера: 16, 27, 11, 32, 9, 41. Для того, чтобы забрать деньги, игрок должен связаться с организаторами и предъявить чек-прогноз.

Юрий Юрасюк, генеральный директор компании-организатора электронных интерактивных игр в Беларуси:

Это один из самых крупных выигрышей в истории Беларуси. В истории электронных интерактивных игр и лотерей. Мы упорно ищем этого победителя, которым является житель Могилева или человек, сделавший ставку в этом городе. Надеемся, что вскорости он объявится.