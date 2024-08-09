Почётный гражданин Щучина: я горжусь тем, что строитель! Мои коллеги делают всё, чтобы Беларусь процветала

Валерьян Жоль, почетный гражданин города Щучина: Я горжусь тем, что я строитель! И мои коллеги делают все, чтобы Беларусь процветала. Это одна из лучших профессий в мире, это самая мирная профессия. Строительство – это инвестиции в будущее, мы строим на века. Строительство без знания истории не может быть. То, что заложено было когда-то предками, передавалось из поколения в поколение. Мы тоже передавали. Я уверен, что эта тенденция сохранится и в будущем.

Валерьян Жоль:

К историческим зданиям нужно относиться очень трепетно. Взять в Щучине дворец Друцких-Любецких… Да, он после развала Союза, после того, как его оставили военные, одно время не было хозяина. Когда не было хозяина, начал разрушаться. В 2005-2006 годы восстановили кровлю. В 2014-м были выделены средства из областного бюджета на восстановление этого объекта. Дворец сразу прозвали «Щучинским Версалем». Здание довольно сложное было в плане восстановления, уже навыки утеряны. Приходилось на некоторых вещах самим учиться, привлекать специалистов по реставрации. Мы относились бережно к этому вопросу, всегда советовались с историками. Здесь как у медиков: не навреди! Лучше медленнее было делать, но это надо было делать качественно. Объект простоял около 200 лет, после нас он тоже должен стоять минимум столько же. Люди здесь прикасаются к истории.