85 студентов работают на МТЗ. Узнали, как профсоюзы следят за их условиями работы
На особом контроле Федерации профсоюзов Беларуси – оздоровление трудящихся, их приобщение к здоровому образу жизни. Сегодня в системе работает 12 здравниц, где одновременно могут отдыхать более 4 500 человек. За прошлый год в этих санаториях прошли оздоровление более 50 тысяч членов профсоюзов. Всем им предоставляется 25-процентная скидка на оздоровление. Кроме того, около 80 % коллективных договоров содержат нормы, благодаря которым люди могут получить помощь на оздоровление как от нанимателя, так и от профкома.
О подробностях работы профсоюзов рассказали наши корреспонденты.
Сейчас на МТЗ трудятся 85 юношей и девушек из вузов Беларуси и России. Работа на производстве непростая, травмоопасная. Соблюдение охраны труда – обязательное требование.
За созданием комфортных условий работы для молодежи следят профсоюзы. Во внимании инспекторов – соблюдение графика, наличие средств индивидуальной защиты, спецодежды, проведение инструктажа, наличие комнат отдыха и приема пищи. Все, чтобы труд оставался безопасным, комфортным и приносил не только деньги, но и удовольствие.
Иван Сехович, технический инспектор труда профкома МТЗ:
Мы придаем пристальное внимание, в каких условиях будет работать наше будущее поколение, то есть наши студенты. При поступлении на предприятие у нас уже целая процедура. Проходят вводный инструктаж, далее распределяются по структурным подразделениям. Здесь есть ответственный руководитель, проводится с ребятами инструктаж по профессии на месте. Все студенты обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты по условиям работы: спецодеждой, спецобувью, защитными очками, бирушами. На рабочих местах наши ребята познают свою профессию, уходят в нее. И от того, как сложится у них первое впечатление, зависит их будущее.
Подробности в видео.