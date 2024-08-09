85 студентов работают на МТЗ. Узнали, как профсоюзы следят за их условиями работы

На особом контроле Федерации профсоюзов Беларуси – оздоровление трудящихся, их приобщение к здоровому образу жизни. Сегодня в системе работает 12 здравниц, где одновременно могут отдыхать более 4 500 человек. За прошлый год в этих санаториях прошли оздоровление более 50 тысяч членов профсоюзов. Всем им предоставляется 25-процентная скидка на оздоровление. Кроме того, около 80 % коллективных договоров содержат нормы, благодаря которым люди могут получить помощь на оздоровление как от нанимателя, так и от профкома.

Сейчас на МТЗ трудятся 85 юношей и девушек из вузов Беларуси и России. Работа на производстве непростая, травмоопасная. Соблюдение охраны труда – обязательное требование.

За созданием комфортных условий работы для молодежи следят профсоюзы. Во внимании инспекторов – соблюдение графика, наличие средств индивидуальной защиты, спецодежды, проведение инструктажа, наличие комнат отдыха и приема пищи. Все, чтобы труд оставался безопасным, комфортным и приносил не только деньги, но и удовольствие.