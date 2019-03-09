Почти во всех областных центрах Беларуси побит температурный рекорд 8 марта

Новости Беларуси. 8 марта почти во всех областных центрах Беларуси был побит температурный рекорд дня. Витебск не смог.

По сведениям Белгидромета, в этом году 8 марта в Минске воздух нагрелся до 12,9°C, предыдущий максимум был в 1990 году – 9,8°C.

В Бресте столбик показал 15°C, до этого самая тёплая погода в Международный женский день была в 2007 году – 13,2°C.

В Гомеле было зафиксировано 14,6°C, ранее лучшим результатом было 13,3°C в 2017 году.

Сельдяной король вогнал японцев в панику – ждут природных катаклизмов

В Гродно и Могилёве температура воздуха составила 12,9°C против 11,1°C в 2007 и 10,9°C в 2017 соответственно.

В Брагине 8 марта воздух прогрелся до 17°C. До этого рекорд обновился в 2016 году – 14,8°C.

В феврале в Беларуси был побит температурный рекорд дня 70-летней давности.