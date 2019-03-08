Как сохранить свежесть букета дольше? Какие цветы дарили белорускам на 8 Марта

Новости Беларуси. Миллионы алых роз и не только. Каковы они – необходимые составляющие празднования 8 Марта? Сколько стоит букет цветов? А что в женский день по-настоящему бесценно? На что идут мужчины, чтобы угодить своим любимым женщинам и сделать этот весенний день по-настоящему незабываемым – узнавал наш корреспондент Евгений Поболовец.

Пока у одних девушек шопинг и праздничный обед, у Екатерины – прилавок и любимые тюльпаны. Сезонный бизнес для пинчанки – приятная рутина. О тюльпанах она знает всё. Три месяца работы в теплице зимой, чтобы затем за три весенних дня в столице продать полторы тысячи букетов цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, первый клиент – естественно, мужчина – был здесь уже в 6 утра! Тренд этого сезона – белые и желтые тюльпаны. И не слушайте никого – вестником разлуки они стали, благодаря известной песне. На самом деле, в солнечный день это символ тепла и любви.

Когда вы дарите и думаете: «Они завянут, проще конфетку подарить». А мы думаем наоборот: что это красиво, что это должно радовать глаз. Когда стоит на столе, ты знаешь, что это твой любимый мужчина подарил. Это что-то значит.

Как и в любом другом бизнесе, клиента нужно удивлять. Потому с цветовой гаммой букета экспериментируют постоянно. У тех, кто постарше, в ходу классика – однотонность. Молодежь выбирает комбинацию: желтый в сочетании с красным или оранжевым.

Евгений Поболовец, СТВ:

В этот день влюбленный мужчина ищет ответы на два вопроса. Первый – где купить хороший букет? И второй – как сохранить его свежесть как можно дольше? Есть один секрет: после покупки надо кончики цветов надрезать, и тогда тюльпаны задышат. И смогут радовать ваших любимых как минимум две недели.

Сегодня на улицах Минска в местах продажи цветов – не протолкнуться. На выбор – 15 сортов: от роз – символа страсти, до гвоздик: выбирая их цвет, можно написать разные по содержанию истории любви.

Иду маму поздравлять. Хочется удивить.



Конечно, дома еще и другой подарок ждет. Надо в комплексе дарить подарки женщинам.

И хоть исторически праздник 8 Марта начинался как день солидарности женщин, со временем во многих странах, в том числе и в Беларуси, он стал отмечаться как «женский день»: ни когда женщины что-то доказывают мужчинам, а когда мужчины признаются им в своих чувствах.