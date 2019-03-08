Прямой эфир

Как сохранить свежесть букета дольше? Какие цветы дарили белорускам на 8 Марта

08 марта 2019 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Миллионы алых роз и не только. Каковы они – необходимые составляющие празднования 8 Марта? Сколько стоит букет цветов? А что в женский день по-настоящему бесценно?

На что идут мужчины, чтобы угодить своим любимым женщинам и сделать этот весенний день по-настоящему незабываемым – узнавал наш корреспондент Евгений Поболовец.

Как сохранить свежесть букета дольше? Какие цветы дарили белорускам на 8 Марта-1

Пока у одних девушек шопинг и праздничный обед, у Екатерины – прилавок и любимые тюльпаны. Сезонный бизнес для пинчанки – приятная рутина. О тюльпанах она знает всё. Три месяца работы в теплице зимой, чтобы затем за три весенних дня в столице продать полторы тысячи букетов цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, первый клиент – естественно, мужчина – был здесь уже в 6 утра! Тренд этого сезона – белые и желтые тюльпаны. И не слушайте никого – вестником разлуки они стали, благодаря известной песне. На самом деле, в солнечный день это символ тепла и любви.

Как сохранить свежесть букета дольше? Какие цветы дарили белорускам на 8 Марта-4

Как сохранить свежесть букета дольше? Какие цветы дарили белорускам на 8 Марта-6

Когда вы дарите и думаете: «Они завянут, проще конфетку подарить». А мы думаем наоборот: что это красиво, что это должно радовать глаз. Когда стоит на столе, ты знаешь, что это твой любимый мужчина подарил. Это что-то значит.

Как сохранить свежесть букета дольше? Какие цветы дарили белорускам на 8 Марта-9

Как сохранить свежесть букета дольше? Какие цветы дарили белорускам на 8 Марта-11

Как сохранить свежесть букета дольше? Какие цветы дарили белорускам на 8 Марта-13

Как и в любом другом бизнесе, клиента нужно удивлять. Потому с цветовой гаммой букета экспериментируют постоянно. У тех, кто постарше, в ходу классика – однотонность. Молодежь выбирает комбинацию: желтый в сочетании с красным или оранжевым.

Как сохранить свежесть букета дольше? Какие цветы дарили белорускам на 8 Марта-16

Евгений Поболовец, СТВ:
В этот день влюбленный мужчина ищет ответы на два вопроса. Первый – где купить хороший букет? И второй – как сохранить его свежесть как можно дольше? Есть один секрет: после покупки надо кончики цветов надрезать, и тогда тюльпаны задышат. И смогут радовать ваших любимых как минимум две недели.

Как сохранить свежесть букета дольше? Какие цветы дарили белорускам на 8 Марта-19

Как сохранить свежесть букета дольше? Какие цветы дарили белорускам на 8 Марта-21

Сегодня на улицах Минска в местах продажи цветов – не протолкнуться. На выбор – 15 сортов: от роз – символа страсти, до гвоздик: выбирая их цвет, можно написать разные по содержанию истории любви.

Как сохранить свежесть букета дольше? Какие цветы дарили белорускам на 8 Марта-24

Иду маму поздравлять. Хочется удивить.

Как сохранить свежесть букета дольше? Какие цветы дарили белорускам на 8 Марта-27


Конечно, дома еще и другой подарок ждет. Надо в комплексе дарить подарки женщинам.

И хоть исторически праздник 8 Марта начинался как день солидарности женщин, со временем во многих странах, в том числе и в Беларуси, он стал отмечаться как «женский день»: ни когда женщины что-то доказывают мужчинам, а когда мужчины признаются им в своих чувствах.

Как сохранить свежесть букета дольше? Какие цветы дарили белорускам на 8 Марта-30

Юля, ты самое прекрасное создание в этом мире. Я очень рад, что встретил тебя и могу на всю страну сказать, что я люблю тебя, дорогая моя. С праздником!

Как сохранить свежесть букета дольше? Какие цветы дарили белорускам на 8 Марта-33

# Праздничные даты # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Цветочный бизнес и увлечение сыроварением: как живёт и работает в Витебске семья из Сибири
08 марта 2019 16:50

Цветочный бизнес и увлечение сыроварением: как живёт и работает в Витебске семья из Сибири

От девочек до бабушек: яркие моменты и креативные образы на «Красивом забеге» в Минске
08 марта 2019 16:42

От девочек до бабушек: яркие моменты и креативные образы на «Красивом забеге» в Минске

«Я – настоящий любитель бега». Мария Василевич приняла участие в «Красивом забеге»
08 марта 2019 16:41

«Я – настоящий любитель бега». Мария Василевич приняла участие в «Красивом забеге»