От девочек до бабушек: яркие моменты и креативные образы на «Красивом забеге» в Минске

Новости Беларуси. 8 марта центр Минска стал самым женственным местом в стране. Праздничный забег в честь красоты собрал рекордное количество сильных и спортивных дам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На старт вышли более 5 тысяч представительниц прекрасного пола. Несмотря на сильный ветер, дамы продемонстрировали не только хорошую форму, но и устроили настоящий костюмированный фестиваль. О женском забеге, который уже стал доброй традицией, репортаж Александра Лучонка.

Место встречи изменить нельзя. Площадь Независимости 8 марта уже традиционно считается самой красивой в стране. Представительницы прекрасного пола буквально оккупировали ее еще задолго до старта. Фестиваль женственности и спорта. «Красивый забег» собрал более 5 тысяч участниц в центре столицы

Весеннее солнце проснулось аккурат к началу забега. Это во многом и сделало погоду сегодняшнего старта. Перед стартом обязательно – разминка. Так участницы пытались максимально согреться и подготовиться к серьезным дистанциям. Их, кстати, традиционно две: на 2 и на 5 километров. Сколько бежать – выбирали сами девушки. Ведь сегодня их желание – закон. Участницы забега:

Настроение на все 100 %. Мы три года мечтали попасть, не получалось. В этом году попали.

У нас есть традиция: мы все праздники стараемся отмечать здоровыми событиями, которые приводят не к набору веса, не к тому, чтобы портить свое здоровье, а наоборот улучшать.

Стартуют участницы самого разного возраста. Самой младшей – нет еще и 10 лет, самая взрослая разменяла восьмой десяток. «Я – настоящий любитель бега». Мария Василевич приняла участие в «Красивом забеге» «Красивый забег» проводится уже в четвертый раз. Однако так много представительниц прекрасного пола здесь не было никогда.

Александр Лучонок, СТВ:

Более 5 тысяч девочек, женщин и даже бабушек бросили себе сегодня спортивный вызов. Это абсолютный рекорд. К тому же, многие предпочли бежать дистанцию именно в 5 километров, то есть отсюда до площади Победы и обратно. Причем сделать это решили еще и креативно. Экстравагантные, эффектные и даже национальные образы создали настоящий карнавал.

От корпуса БГУ и до Октябрьской площади. По такому маршруту дамы покоряли дистанцию в 2 километра. Движение автотранспорта на это время перекрыли. Забег, как всегда, со смыслом – таким образом организаторы привлекают внимание общественности к насилию в семье.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

В Беларуси женщина свободна. Да, конечно, проблемы есть, негативные моменты в каких-то семьях. Мы желаем, чтобы люди не замыкались в себе, чтобы вот так выходили – открыто, красиво, позитивно. В том числе и за счет спорта получали максимальные эмоции. Хоть и бежали в удовольствие, маршрут преодолели не без усилий. Лучший результат на обеих дистанциях показали бобруйчанки – Татьяна Шабанова и Екатерина Корнеенко. Однако аплодисменты сегодня для всех, исключений и быть не может.