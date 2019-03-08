Цветочный бизнес и увлечение сыроварением: как живёт и работает в Витебске семья из Сибири

Новости Беларуси. Семья из Сибири перебралась в Беларусь, чтобы заняться цветочным бизнесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город выбрали не самый теплый – Витебск. Но за пять лет доказали, что даже в самой холодной точке нашей страны можно успешно работать.

Интерес к горшочным цветам у людей просыпается обычно в мае: растения уже можно высаживать на даче. Но первая волна реализации ароматного товара, конечно, приходится на 8 Марта. Процветает ли дело витебских сибиряков, интересовалась Анастасия Аласания.

Юлия Панова, предприниматель:

8 Марта для меня – это, прежде всего, работа. Вот, упаковки цветов – гиацинтов, гвоздик... Для вас, для женщин. Для любимых. Супруги-инженеры в мир ботаники окунулись пять лет назад. Родились, жили и познакомились они в Томске, где практически полгода лютует зима. Там такой бизнес был обречен на провал.

Игорь Панов, предприниматель:

Мы просто приехали в гости. И это первый шаг такой серьезный в жизни был – остаться здесь. А второй – именно заняться цветами.

Беларусь стала для сибиряков идеальной страной для бизнеса. Это касается и условий его развития, и благоприятного климата.

Анастасия Аласания, СТВ:

Пановы намерены стать первыми предпринимателями в Беларуси, которые запатентуют «рецепт земли». Готовят ее для разных растений по-разному. Но всегда в одной емкости – этой бетономешалке. Примулы, цинерарии, китайские махровые гвоздики... Настоящий цветочный рай – всего на двух сотках земли. Две тысячи растений – и это только те, которые подарят витебские мужчины своим любимым. Юля же ждет от мужа отнюдь не миллион алых роз.

Юлия Панова:

Цветы – это наш доход, это наша работа. А козы – это увлечение. Мне нравится делать сыры. Молочко детки пьют – у нас трое детей. В подарок хочу козочку – 100%-ную англо-нубийскую.