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Цветочный бизнес и увлечение сыроварением: как живёт и работает в Витебске семья из Сибири

08 марта 2019 16:50
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Новости Беларуси. Семья из Сибири перебралась в Беларусь, чтобы заняться цветочным бизнесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город выбрали не самый теплый – Витебск. Но за пять лет доказали, что даже в самой холодной точке нашей страны можно успешно работать.

Цветочный бизнес и увлечение сыроварением: как живёт и работает в Витебске семья из Сибири-1

Интерес к горшочным цветам у людей просыпается обычно в мае: растения уже можно высаживать на даче. Но первая волна реализации ароматного товара, конечно, приходится на 8 Марта.

Процветает ли дело витебских сибиряков, интересовалась Анастасия Аласания.

Цветочный бизнес и увлечение сыроварением: как живёт и работает в Витебске семья из Сибири-4

Цветочный бизнес и увлечение сыроварением: как живёт и работает в Витебске семья из Сибири-6

Юлия Панова, предприниматель:
8 Марта для меня – это, прежде всего, работа. Вот, упаковки цветов – гиацинтов, гвоздик... Для вас, для женщин. Для любимых.

Супруги-инженеры в мир ботаники окунулись пять лет назад. Родились, жили и познакомились они в Томске, где практически полгода лютует зима. Там такой бизнес был обречен на провал.

Цветочный бизнес и увлечение сыроварением: как живёт и работает в Витебске семья из Сибири-9

Игорь Панов, предприниматель:
Мы просто приехали в гости. И это первый шаг такой серьезный в жизни был – остаться здесь. А второй – именно заняться цветами.

Цветочный бизнес и увлечение сыроварением: как живёт и работает в Витебске семья из Сибири-12

Цветочный бизнес и увлечение сыроварением: как живёт и работает в Витебске семья из Сибири-14

Беларусь стала для сибиряков идеальной страной для бизнеса. Это касается и условий его развития, и благоприятного климата.

Цветочный бизнес и увлечение сыроварением: как живёт и работает в Витебске семья из Сибири-17

Анастасия Аласания, СТВ:
Пановы намерены стать первыми предпринимателями в Беларуси, которые запатентуют «рецепт земли». Готовят ее для разных растений по-разному. Но всегда в одной емкости – этой бетономешалке.

Примулы, цинерарии, китайские махровые гвоздики... Настоящий цветочный рай – всего на двух сотках земли. Две тысячи растений – и это только те, которые подарят витебские мужчины своим любимым. Юля же ждет от мужа отнюдь не миллион алых роз.

Цветочный бизнес и увлечение сыроварением: как живёт и работает в Витебске семья из Сибири-20

Цветочный бизнес и увлечение сыроварением: как живёт и работает в Витебске семья из Сибири-22

Юлия Панова:
Цветы – это наш доход, это наша работа. А козы – это увлечение. Мне нравится делать сыры. Молочко детки пьют – у нас трое детей. В подарок хочу козочку – 100%-ную англо-нубийскую.

Цветочный бизнес и увлечение сыроварением: как живёт и работает в Витебске семья из Сибири-25

Но пока сыроварный бизнес – в перспективе. Впереди строительство современной теплицы. Супруги уже купили участок. К следующему 8 Марта обещают расширить ассортимент и минимум вдвое увеличить цветочный урожай.

Цветочный бизнес и увлечение сыроварением: как живёт и работает в Витебске семья из Сибири-28

Цветочный бизнес и увлечение сыроварением: как живёт и работает в Витебске семья из Сибири-30

# Бизнес в Беларуси # общество # Анастасия Аласания # Юлия Панова # Игорь Панов # Фотофакт

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