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Белорусские десантники отработали сложную технику прыжков с приводнением

25 июля 2023 07:45
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Новости Беларуси. Здесь требуются особая техника и мастерство. Подразделения сил спецопераций отработали выполнение усложненных прыжков с парашютом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские десантники отработали сложную технику прыжков с приводнением-1

Выброска с вертолета – на высоте около 600 метров. Такие занятия проводят не реже одного раза в год. После выхода в небо у десантников всего лишь минута на подготовку снаряжения для приводнения.

Белорусские десантники отработали сложную технику прыжков с приводнением-4

Роман Русаков, заместитель командира отряда особого назначения по воздушно-десантной подготовке:
Актуальность этого есть, потому что военнослужащие специального назначения обязаны иметь опыт совершения прыжков в различных условиях на различные площадки и приземления, в том числе и приводнения. Подготовка для совершения прыжков на воду включает в себя несколько элементов: это зачет по плаванию (мы принимаем обязательно), оказание первое медицинской помощи и правила пользования спасательными и спецсредствами. Парашютист должен иметь достаточный опыт совершения прыжков на землю, после этого проходит специальная подготовка, мы даем допуск на совершение прыжков на воду.

Белорусские десантники отработали сложную технику прыжков с приводнением-7

Для совершения такого десантирования допускаются только опытные военнослужащие, совершившие за год не менее четырех прыжков, и после сдачи нормативов по плаванию на 100 метров и оказанию первой медицинской помощи утопающему. После приземления разведчики максимально быстро выходят в точку сбора. Впереди выполнение учебно-боевой задачи.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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