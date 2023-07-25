Белорусские десантники отработали сложную технику прыжков с приводнением

Новости Беларуси. Здесь требуются особая техника и мастерство. Подразделения сил спецопераций отработали выполнение усложненных прыжков с парашютом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выброска с вертолета – на высоте около 600 метров. Такие занятия проводят не реже одного раза в год. После выхода в небо у десантников всего лишь минута на подготовку снаряжения для приводнения.

Роман Русаков, заместитель командира отряда особого назначения по воздушно-десантной подготовке:

Актуальность этого есть, потому что военнослужащие специального назначения обязаны иметь опыт совершения прыжков в различных условиях на различные площадки и приземления, в том числе и приводнения. Подготовка для совершения прыжков на воду включает в себя несколько элементов: это зачет по плаванию (мы принимаем обязательно), оказание первое медицинской помощи и правила пользования спасательными и спецсредствами. Парашютист должен иметь достаточный опыт совершения прыжков на землю, после этого проходит специальная подготовка, мы даем допуск на совершение прыжков на воду.