Белорусские десантники отработали сложную технику прыжков с приводнением

Новости Беларуси. Здесь требуются особая техника и мастерство. Подразделения сил спецопераций отработали выполнение усложненных прыжков с парашютом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Здесь требуются особая техника и мастерство. Подразделения сил спецопераций отработали выполнение усложненных прыжков с парашютом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выброска с вертолета – на высоте около 600 метров. Такие занятия проводят не реже одного раза в год. После выхода в небо у десантников всего лишь минута на подготовку снаряжения для приводнения.
Роман Русаков, заместитель командира отряда особого назначения по воздушно-десантной подготовке:
Актуальность этого есть, потому что военнослужащие специального назначения обязаны иметь опыт совершения прыжков в различных условиях на различные площадки и приземления, в том числе и приводнения. Подготовка для совершения прыжков на воду включает в себя несколько элементов: это зачет по плаванию (мы принимаем обязательно), оказание первое медицинской помощи и правила пользования спасательными и спецсредствами. Парашютист должен иметь достаточный опыт совершения прыжков на землю, после этого проходит специальная подготовка, мы даем допуск на совершение прыжков на воду.
Для совершения такого десантирования допускаются только опытные военнослужащие, совершившие за год не менее четырех прыжков, и после сдачи нормативов по плаванию на 100 метров и оказанию первой медицинской помощи утопающему. После приземления разведчики максимально быстро выходят в точку сбора. Впереди выполнение учебно-боевой задачи.