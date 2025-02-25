Доля отечественных материалов в строительстве выросла до 90%

Показательный успех – доля отечественных материалов при строительстве возросла до 90 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это сделано за счет принятия комплексных мер по модернизации отрасли и защите внутреннего рынка.

По информации отраслевого Министерства, в 2024 году строители заняли первое место в стране по росту валовой добавленной стоимости. Экономическую прибавку обеспечили как подрядные организации, так и предприятия стройиндустрии. В сфере жилищного строительства перевыполнены задания по вводу индивидуального и арендного жилья, электродомов, а также по обеспечению квадратными метрами многодетных семей. Поэтапное увеличение объемов строительства сопровождается приростом производственных мощностей в промышленности. Строительный комплекс продолжает успешно развиваться, наращивая свой экспортный потенциал.