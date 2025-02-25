Лукашенко поздравил Эмира и Наследного принца Государства Кувейт с Национальным днём

Александр Лукашенко подтвердил стремление делать все возможное ради укрепления дружественных отношений с Кувейтом. Об этом он упомянул в поздравительном послании, адресованном Эмиру Государства и Наследному принцу этой страны в связи с Национальным днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря Вашим решительным и воодушевляющим усилиям Государство Кувейт успешно двигается вперед по пути реализации стратегического плана «Видение Кувейта 2035», направленного на поступательную модернизацию экономики и социальной сферы страны. Убежден, что схожесть целей и принципов развития, общее стремление к расширению взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях будут способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений между Минском и Эль-Кувейтом на пользу наших народов.