Лукашенко поздравил Эмира и Наследного принца Государства Кувейт с Национальным днём

Александр Лукашенко подтвердил стремление делать все возможное ради укрепления дружественных отношений с Кувейтом. Об этом он упомянул в поздравительном послании, адресованном Эмиру Государства и Наследному принцу этой страны в связи с Национальным днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.