Белорусские депутаты рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как сделать законодательство более гуманным, говорили в Бобруйской воспитательной колонии. Здесь содержатся осуждённые за различные преступления. Почти половина – за незаконный оборот наркотиков. В колонии есть возможности для продолжения учебы и даже получения специальности: работает профтех училище, где готовят токарей, слесарей и сантехников.

Белорусские парламентарии предлагают, чтобы часть срока несовершеннолетние отбывали в колониях-поселениях или исправительных учреждениях открытого типа.

Василий Чекан, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

К нам как к депутатам обращаются и многие родственники, и матери тех, кто находится здесь. Правильно, каждому свой ребенок дорог, но здесь он попадает в среду, и вы видите, что все сотрудники учреждения настроены на то, чтобы перевоспитать, помочь ему.

Владислав Мандрик, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси:

В обществе мы наблюдаем поэтапную динамику снижения осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях. И понимаем, что назревают шаги по гуманизации законодательства.

Количество осужденных несовершеннолетних в Беларуси постепенно сокращается, становится меньше и тех, кто возвращается на преступный путь.