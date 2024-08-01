В Беларуси празднуют День белорусских студотрядов. Узнали, какие есть традиции в этот день

Днем ударного труда отметит сегодня свой профессиональный праздник белорусские студотряды. Ежегодно 1 августа бойцы подводят итоги уже сделанного и планируют список добрых дел на будущее. Традиционно праздничные мероприятия в этот день проходят по всей стране.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Еленская, комиссар Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ, и Ия Марченко, участница студенческого строительного отряда «Эврика».

Дмитрий Потапович, ведущий:

Почему выбрана именно эта дата, чтобы отметить праздник?