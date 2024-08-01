В Беларуси празднуют День белорусских студотрядов. Узнали, какие есть традиции в этот день

Днем ударного труда отметит сегодня свой профессиональный праздник белорусские студотряды. Ежегодно 1 августа бойцы подводят итоги уже сделанного и планируют список добрых дел на будущее. Традиционно праздничные мероприятия в этот день проходят по всей стране.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Еленская, комиссар Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ, и Ия Марченко, участница студенческого строительного отряда «Эврика».
Дмитрий Потапович, ведущий:
Почему выбрана именно эта дата, чтобы отметить праздник?
Анастасия Еленская, комиссар Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:
С конца 60-х годов, так сложилось еще в советский период, что празднуют День студенческих отрядов именно 1 августа. Есть еще одна традиция: это студотрядовский новый год. Он как раз отмечается с 31 на 1 августа. Новый год – середина целины, к этому дню приурочен наш праздник.
Наше движение достаточно широкое. Есть семь основных направлений – строительное, сельскохозяйственное, экологическое, производственное, педагогическое, медицинское, сервисное. У каждого направления есть свой вид работ, своя символика, атрибутика, свои традиции.
Подробности в видео.