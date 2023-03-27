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Минобразования РБ: экзамены у девятиклассников пройдут с 1 по 9 июня

27 марта 2023 09:51
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Министерство образования Республики Беларусь озвучило даты выпускных экзаменов у девятиклассников в 2023 году. Они состоятся в период с первого по девятое июня.

Учащимся нужно будет сдать четыре предмета. Как ранее сообщалось, по русскому и белорусскому языкам школьники в нынешнем году будут писать изложение. По предмету математика изменений по части сдачи экзамена нет: девятиклассников ждет контрольная работа. Четвертое испытание – экзамен по истории Беларуси.

По словам начальника управления общего среднего образования Министерства образования РБ Ирины Каржовой, расписание экзаменов определит руководство каждой школы к 20 мая. Она отметила, письменные предметы школьники будут сдавать 1,5, 7 июня. В какой день пройдет экзамен по истории Беларуси, назначать будет администрация учреждения образования.

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# Образование в Беларуси # общество # Ирина Каржова

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