Почти 1 700 грузовиков ожидают выезда в ЕС. Что происходит на белорусской границе?

Новости Беларуси. Сложной остается обстановка на границе Беларуси с сопредельными европейскими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 1 700 грузовиков ожидают выезда в ЕС. Самые большие очереди в литовском направлении. Только в «Каменном Логе» стоят более 370 автомобилей.

Проблемы вызваны неритмичной работой литовской стороны. За предыдущие две ночные смены до минимальной нормы Литвой не принято более 300 грузовых автомобилей. Чтобы ускорить пересечение границы, некоторые водители меняют маршрут, из-за чего в латвийском направлении также наблюдается увеличение очереди.