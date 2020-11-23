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Почти 1 700 грузовиков ожидают выезда в ЕС. Что происходит на белорусской границе?

23 ноября 2020 10:42
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Новости Беларуси. Сложной остается обстановка на границе Беларуси с сопредельными европейскими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 1 700 грузовиков ожидают выезда в ЕС. Самые большие очереди в литовском направлении. Только в «Каменном Логе» стоят более 370 автомобилей.  

Почти 1 700 грузовиков ожидают выезда в ЕС. Что происходит на белорусской границе?-1

Проблемы вызваны неритмичной работой литовской стороны. За предыдущие две ночные смены до минимальной нормы Литвой не принято более 300 грузовых автомобилей. Чтобы ускорить пересечение границы, некоторые водители меняют маршрут, из-за чего в латвийском направлении также наблюдается увеличение очереди.  

Почти 1 700 грузовиков ожидают выезда в ЕС. Что происходит на белорусской границе?-4

По информации Госпогранкомитета, в двух пунктах пропуска – «Григоровщине» и «Урбанах» – стоят почти полтысячи большегрузов.  

Проще всего выехать в ЕС через белорусско-польские пункты пропуска.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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