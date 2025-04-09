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Сотрудники Минэкономики и Минфина побывали на экскурсии во Дворце Независимости

09 апреля 2025 18:46
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Место, где пишется история суверенной Беларуси. Чтобы ощутить уникальную атмосферу величественного здания, люди приезжают сюда со всех уголков страны. Сегодня Дворец Независимости вновь распахнул двери – в гостях сотрудники Министерства экономики и главного управления Министерства финансов. Свыше 100 человек, от руководителей ведомств до молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние три десятилетия экономика нашей страны продемонстрировала впечатляющие результаты. Беларусь смогла значительно снизить уровень безработицы, став примером для многих стран. А сегодня тем, кто на «ты» с цифрами, рассказали уникальную историю строительства Дворца Независимости. Проектирование и возведение велись параллельно. И вместо запланированных 58 месяцев, здание приняло первых высоких гостей уже спустя 30 месяцев.

И это без ущерба качеству – белорусы по-другому просто не умеют. Все детали интерьера выполнены вручную лучшими мастерами страны. Каждый зал, кабинет и элемент рабочей резиденции главы государства буквально пропитан духом истории. Здесь проходят международные встречи, чествуют выдающихся земляков, кружится на балах талантливая молодежь.

Сотрудники Минэкономики и Минфина побывали на экскурсии во Дворце Независимости -2

Николай Крапивин, главный контролер-ревизор главного управления Министерства финансов Беларуси по городу Минску:
Не зря Дворец называется Дворцом Независимости. Он отображает независимость нашего белорусского народа. Сам факт того, что Дворец построен из белорусских материалов, еще раз подчеркивает, что наши белорусы могут все. И наша задача, чтобы как можно больше белорусов увидели это величие.

Сотрудники Минэкономики и Минфина побывали на экскурсии во Дворце Независимости -4

Александр Одинец, заместитель начальника главного управления инвестиционной политики Министерства экономики Беларуси:
Место силы нашей страны, как и лидера. Объект, где творится история, должен быть открыт для посещения теми поколениями, которые видят эту историю. А в последующем, понятно, уже будет запечатлено где-то на фотографиях для будущих поколений.

Сотрудники Минэкономики и Минфина побывали на экскурсии во Дворце Независимости -6

Сегодня посетители символа белорусской государственности увидели и политическую фотоисторию страны. Познакомились с архивными снимками главы государства и личными наградами. Экскурсия охватила все залы Дворца. Каждый имеет свой уникальный стиль. Здесь строгость и сдержанность постмодернизма гармонично сочетаются с элементами национального богатства. Многие из присутствующих гостей не впервые в этих стенах, но даже им сложно сдержать эмоции.

Елена Плотникова, начальник отдела главного управления Министерства финансов Беларуси по городу Минску:
Непередаваемые эмоции, потому что не осознаешь, что здесь такие высокие гости сидят. И ты, простой человек, можешь прийти и посидеть. 

Сотрудники Минэкономики и Минфина побывали на экскурсии во Дворце Независимости -8

Елена Шнаркевич, заместитель начальника управления экономики природных комплексов Министерства экономики Беларуси:
Это эмоции на всю жизнь. Наши мастера белорусские сделали все талантливо, качественно, с душой. Президент в любые моменты, и сложные, и радостные, в принципе, открыт для народа. Поэтому это нормально. Нормально, что все, что делается в стране, делается для народа. И Президент всегда об этом говорит.

Экскурсии во Дворец Независимости для белорусов уже стали доброй традицией. И количество желающих оказаться в месте, где проходят ключевые политические события нашей страны, все больше. К слову, идея сделать такие визиты доступными, в том числе для иностранных делегаций, принадлежит главе государства.

# Государственная социальная политика

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