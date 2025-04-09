Сотрудники Минэкономики и Минфина побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Место, где пишется история суверенной Беларуси. Чтобы ощутить уникальную атмосферу величественного здания, люди приезжают сюда со всех уголков страны. Сегодня Дворец Независимости вновь распахнул двери – в гостях сотрудники Министерства экономики и главного управления Министерства финансов. Свыше 100 человек, от руководителей ведомств до молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние три десятилетия экономика нашей страны продемонстрировала впечатляющие результаты. Беларусь смогла значительно снизить уровень безработицы, став примером для многих стран. А сегодня тем, кто на «ты» с цифрами, рассказали уникальную историю строительства Дворца Независимости. Проектирование и возведение велись параллельно. И вместо запланированных 58 месяцев, здание приняло первых высоких гостей уже спустя 30 месяцев. И это без ущерба качеству – белорусы по-другому просто не умеют. Все детали интерьера выполнены вручную лучшими мастерами страны. Каждый зал, кабинет и элемент рабочей резиденции главы государства буквально пропитан духом истории. Здесь проходят международные встречи, чествуют выдающихся земляков, кружится на балах талантливая молодежь.

Николай Крапивин, главный контролер-ревизор главного управления Министерства финансов Беларуси по городу Минску:

Не зря Дворец называется Дворцом Независимости. Он отображает независимость нашего белорусского народа. Сам факт того, что Дворец построен из белорусских материалов, еще раз подчеркивает, что наши белорусы могут все. И наша задача, чтобы как можно больше белорусов увидели это величие.

Александр Одинец, заместитель начальника главного управления инвестиционной политики Министерства экономики Беларуси:

Место силы нашей страны, как и лидера. Объект, где творится история, должен быть открыт для посещения теми поколениями, которые видят эту историю. А в последующем, понятно, уже будет запечатлено где-то на фотографиях для будущих поколений.

Сегодня посетители символа белорусской государственности увидели и политическую фотоисторию страны. Познакомились с архивными снимками главы государства и личными наградами. Экскурсия охватила все залы Дворца. Каждый имеет свой уникальный стиль. Здесь строгость и сдержанность постмодернизма гармонично сочетаются с элементами национального богатства. Многие из присутствующих гостей не впервые в этих стенах, но даже им сложно сдержать эмоции. Елена Плотникова, начальник отдела главного управления Министерства финансов Беларуси по городу Минску:

Непередаваемые эмоции, потому что не осознаешь, что здесь такие высокие гости сидят. И ты, простой человек, можешь прийти и посидеть.