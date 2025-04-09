Петровский: Беларусь как страна работает во благо большинства, она суверенна над капиталом

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, о чём Лукашенко говорил в интервью Радику Батыршину, торговую войну Трампа, ситуацию по переговорному процессу России и США, продолжающиеся атаки Украины и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Петр Петровский.

Петр Петровский, политолог:

Бабло, как ты говоришь, или денежная единица. Валюта – это обменная единица для универсализации операции обмена, появившиеся еще до нашей эры. И здесь вопрос в том, что вот у вас денежная система, что у вас уже капитализм. Смех и грех. У нас главный фундаментальный момент – Беларусь как страна работает во благо большинства. Беларусь суверенна над капиталом.

У нас нельзя открыть дверь ногой и сказать: «Вот у меня деньги есть и все». Даже сравним киевский режим. Откупиться от ТЦК, еще что-то. Даже война, казалось бы, они кричат. Даже в этой системе коррупция только цену увеличила. А как она была, так есть, и она будет. Потому что там власть – это деньги. У нас власть – это цитата классика Макса Вебера «принуждение, несмотря на сопротивление». И сопротивляться будут деньги, еще кто-то и еще как-то.