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Петровский: Беларусь как страна работает во благо большинства, она суверенна над капиталом

09 апреля 2025 19:18
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, о чём Лукашенко говорил в интервью Радику Батыршину, торговую войну Трампа, ситуацию по переговорному процессу России и США, продолжающиеся атаки Украины и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Петр Петровский.

Петр Петровский, политолог:
Бабло, как ты говоришь, или денежная единица. Валюта – это обменная единица для универсализации операции обмена, появившиеся еще до нашей эры. И здесь вопрос в том, что вот у вас денежная система, что у вас уже капитализм. Смех и грех. У нас главный фундаментальный момент – Беларусь как страна работает во благо большинства. Беларусь суверенна над капиталом.

У нас нельзя открыть дверь ногой и сказать: «Вот у меня деньги есть и все». Даже сравним киевский режим. Откупиться от ТЦК, еще что-то. Даже война, казалось бы, они кричат. Даже в этой системе коррупция только цену увеличила. А как она была, так есть, и она будет. Потому что там власть – это деньги. У нас власть – это цитата классика Макса Вебера «принуждение, несмотря на сопротивление». И сопротивляться будут деньги, еще кто-то и еще как-то.

Петровский: Беларусь как страна работает во благо большинства, она суверенна над капиталом-1

Петр Петровский: 
Во имя чего? Во имя социальной справедливости. И Президент всегда говорил: по справедливости все должно быть. Вот что такое белорусский социализм. Да, это не классическая схема, которую описывал Сталин, к примеру, социализма. Но мы не в тех условиях живем. Мы не в стране, в которой одна шестая мира, живем. Мы живем в небольшом государстве, окруженном капиталистическими государствами. Нашим союзником является Россия, капиталистическое государство тоже. Там социализм и никто не строит, а часть даже аж фыркает при слове «социализм». Вот. И это мы тоже прекрасно понимаем и осознаем.

И все эти моменты, все эти точки, они должны быть известны. И нам главное – развивать наш социализм, не сходить с намеченного пути и стратегии. Это то, что делает наш Президент. При том, что частный собственник, понятно: его интересы должны быть подчинены интересам общества и государства, а не наоборот. Общество и государство не должно быть заложником каких-то толстосумов.

# Петр Петровский # Григорий Азаренок # Международная политика # общество

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