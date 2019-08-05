«Удобно, хорошо, только очень холодно для нас»: Беларусь принимает два конкурса АрМИ-2019

Новости Беларуси. Проверка боевой готовности в условиях соревнований. Армейские международные игры в эти дни проходят на территории 10 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу два конкурса принимает Беларусь. Самые меткие стрелки обосновались на полигоне под Брестом уже второй год подряд. А вот конкурс «Полярная звезда» совершенно новый. Подробности в репортаже Петра Бутрима.

Конкурс «Снайперский рубеж» не самый динамичный, но пыльный воздух полигона, кажется, пропитан интригой. Каждый подход и даже выстрел может приблизить к победе или наоборот перечеркнуть все шансы на выход в следующий раунд. Во второй этап из 21 команды попадают всего восемь. Те, кто с оружием в руках, умеют все: обороняться, наступать и стрелять из неудобных положений.

Сельсо Канелонез, представитель сборной команды Венесуэлы:

Это третий раз, который мы выступаем. В прошлом году мы заняли 10 место. В этом году мы подготовились очень хорошо, чтобы получить первое место. Это очень интересно, потому что мы общаемся, увеличивается обмен опытом между разными странами. Удобно, хорошо, только очень холодно для нас.

Упражнение «Пирамида» – одно из самых сложных. Стреляют снайперы из пяти разных положений. Отличаются и расстояния до мишеней: самая дальняя в 600-х метрах. Перед изготовкой судьи обязательно измеряют скорость и направление ветра. Команда Монголии одна из фаворитов, в 2018 году азиаты остановилась в шаге от пьедестала. В этом рассчитывают на большее.

Баярмагнай Энхмагнай, тренер команды вооруженных сил Монголии:

Особенности есть в каждом упражнении. Условия другие, но в боевой обстановке всякое бывает. Я думаю, это очень важно для боевой подготовки.

Петр Бутрим, корреспондент:

Самый зрелищный этап конкурса пройдет на этой площадке. В эстафете используется принцип биатлона. Снайперские пары пробегут по кругу с препятствиями и тремя огневыми точками. Для каждой из них предусмотрен свой вид оружия: винтовка, пистолет и граната.

И все же Армейские игры – это не столько демонстрация мощи, сколько тренировка в условиях, приближенных к боевым. Недаром к конкурсам воинского мастерства присоединяется все больше стран. Настоящий интернационал и на состязаниях под Брестом – чтобы проверить свои силы, команды прилетели за тысячи километров.

Участники не только лежат и стоят плечом к плечу на изготовке, но и тесно общаются, отстрелявшись. Ведь у каждой страны своя система подготовки.

Владимир Белый, полковник, главный судья соревнований:

В этом году дебютантами конкурса стали команды из Вьетнама, Индии, Шри-Ланки. И вы знаете, это очень сильные команды. Хоть они и дебютируют, они показывают потрясающие результаты.

Конкурс «Полярная звезда» в программе Армейских международных игр проходит впервые. Группы специального назначения будут штурмовать здания, преодолевать водные участки местности, а также выполнять сложные задачи под покровом ночи.

Вячеслав Николахин, тренер команды Вооруженных Сил России:

В ходе его выполнения выполняются два упражнения, в ходе которых спецназовцы должны совершить десантирование на управляемых парашютах типа «крыло».