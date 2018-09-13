Из-за ремонта закрыт участок улицы Володько. Как будет ходить общественный транспорт?

Новости Беларуси. Изменения движения на улице Володько. Из-за дорожно-строительных работ автобусы ближайшие две недели будут объезжать ремонтируемый участок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для движения всего транспорта закроют участок от улицы Аэродромной до Воронянского. Это связано со строительством небольшой развязки и расширением «зеленого островка».

В связи с этим изменится маршрут некоторых автобусов. Так, 65-й будет проезжать по улице Маяковского, Аранской, Могилевской, Володько, Воронянского и далее по маршруту с выполнением остановки «Денисовская» в обоих направлениях и отменой остановки «Козыревская». Изменения коснутся также автобусов № 93 и 4Д.