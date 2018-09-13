«Это очень сложный процесс – спасение души человека»: в Минске волонтёры возводят храм иконы Божией Матери «Всецарица»

Новости Беларуси. В Минске волонтеры помогали возводить храм иконы Божией Матери «Всецарица». В строительных работах участвовали более 50 активистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди занимаются благоустройством территории будущей церкви, а также собирают одежду для детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Корреспондент Александр Лучонок продолжит.

О таких объектах принято говорить «долгострой». Работы по возведению храма иконы Божией Матери «Всецарицы» начались еще несколько лет назад. Однако за это время удалось немногое: залить фундамент и начать кирпичную кладку. Ну а пока верующие вынуждены приходить на службу вот в эту нецелевую времянку. Здесь обустроили приход.

Александр Лучонок, СТВ:

Он расположился в обычном частном доме. Место выделили по инициативе столичных врачей-онкологов и их пациентов. Специалисты советуют: если медицина бессильна, то стоит обратиться к целительному образу «Всецарицы».

Сила духовного – вопреки материальному. Чудотворность списка подтверждают люди. Верующие, которым, несмотря на диагноз, удалось оставить его лишь в истории больничных карт.

Кирилл Шолков, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Всецарица»:

Во имя иконы Божьей Матери «Всецарица». Она помогает при болезни. Вокруг нее собираются люди, которые болеют онкологическими болезнями. Это очень сложный процесс – спасение души человека. Но точно люди находят Бога, находят себя, находят своих близких и смысл жизни.

Годами в молитвах, и помощь не раз окажется рядом. Катализатором затяжного строительства храма сегодня стали волонтеры. Только уборкой мусора и кладкой кирпича активисты не ограничились: для детей, страдающих онкологией, молодые люди подготовили еще и существенный подарок.

Елена Ладных, волонтер:

В жизни бывают моменты, когда ты можешь оказаться в ситуации, когда рядом с тобой онкобольные. Когда ты переживаешь это все через себя. Сейчас, когда я сортирую вещи в хоспис, я знаю, каким детям это пойдет и что даже увидеть какое-то внимание для них очень важно.

Более 50 человек со всей страны сами выбрали место для доброго дела. Ожидается, что церковь в готическом стиле будет двухэтажной. Рядом разместится часовня, появится детская площадка. Кроме того, среду здесь сделают безбарьерной.

Роман Бондарук, исполняющий обязанности второго секретаря Минского городского комитета БРСМ:

Для себя это как моральное удовлетворение. Ребята-волонтеры идут не с точки зрения просто прийти и отбыть время, а для того, чтобы помочь храму.