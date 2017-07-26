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Почему в Минской области сносят бесхозные усадьбы, а участки продают на аукционе?

26 июля 2017 15:01
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Новости Беларуси. Снести, нельзя оставить. Проблему заброшенных усадеб решают в Минской области. Этот вопрос возложен, прежде всего, на местные администрации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Именно руководство сельских и поселковых советов отслеживает ситуацию с осиротевшим домами: устанавливается владелец или наследник, его информируют, и на него возлагают обязанности по поддержанию дома и окружающей территории в порядке. Если хозяин не находится, брошенную усадьбу сносят, а участок реализуют на аукционе.

Казалось бы – простая схема. Только на практике реализовать ее довольно сложно. Вот почему столько заброшенных домов в сельской местности, которые портят пейзаж.

# общество # Приусадебные участки

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