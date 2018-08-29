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Почему в Минске сносят легендарный кинотеатр «Авангард»?

29 августа 2018 19:04
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Новости Беларуси. На месте бывшего кинотеатра совсем скоро появится детский сад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почему в Минске сносят легендарный кинотеатр «Авангард»?-1

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Простоял кинотеатр больше полувека. Уже много лет он пустовал, поэтому было принято решение его снести. Сейчас идет активное строительство домов по улицам Грушевская, Папанина и Щорса. Через пару лет здесь появятся многоэтажки. Школу построят через три года совсем рядом – на улице Разинской. Она сможет принять больше 1000 учеников.

Почему в Минске сносят легендарный кинотеатр «Авангард»?-4

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района:
Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на дополнительные четыре секции к объекту и будут решаться вопросы. Определены сроки, когда будет построен детский садик и эти секции.

# Улицы Минска # общество # Владимир Танкевич # Фотофакт

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