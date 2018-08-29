Почему в Минске сносят легендарный кинотеатр «Авангард»?

Грушевка – исчезающий старинный район Минска – в воспоминаниях старожилов

Простоял кинотеатр больше полувека. Уже много лет он пустовал, поэтому было принято решение его снести. Сейчас идет активное строительство домов по улицам Грушевская, Папанина и Щорса. Через пару лет здесь появятся многоэтажки. Школу построят через три года совсем рядом – на улице Разинской. Она сможет принять больше 1000 учеников.