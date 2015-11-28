Грушевка – исчезающий старинный район Минска – в воспоминаниях старожилов

Большая редкость столичной топонимики: на протяжении многих лет улица Грушевская не меняла свое историческое имя. Правда, во время Великой Отечественной войны она некоторое время называлась Бресторштрассе.

Район Грушевки был застроен одноэтажными деревянными домами в конце XIX века. Это было урочище и окраина города, которая была известна как поселок железнодорожников (здесь жили сотрудники минского вагоноремонтного завода, тут гудели поезда).

Горожане стали селиться здесь в 70-х годах позапрошлого столетия, когда были проложены Московско-Брестская и Либаво-Роменская магистрали. Железнодорожники являлись тогда состоятельным классом и могли позволить себе строительство домов. Район был достаточно зажиточным. К примеру, на этой улице под асфальтом спрятана старинная брусчатка.

Светлана Урецкая:

Грушевка – это Грушевская улица, Хмилевская, Разинская, Разинский переулок, 1-й железнодорожный переулок, до Щорса. Декабристов – центральная улица, Парашютная, Папанина. И все. Потому что дальше у нас были уроки биологии, мы ходили в поле цветы собирали, а поле было за Декабристов, как теперь спуск к улице Жукова.

Военный городок «Белполк» – таким всегда будет помнить этот район Светлана Максимовна Урецкая. Она приехала с родителями на улицу Грушевскую в 1949 году, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Этот 11-й дом – родной для Светланы Максимовны. Он был построен еще в 30-х годах в стиле конструктивизма. Во время войны здесь находился немецкий госпиталь, а после удобные квартиры с высокими потолками отдали офицерским семьям.

Отец Светланы Максимовны Ляшкевич Максим Иванович был заместителем командира по политчасти полка 32/14. Он прошел всю войну, освобождал Беларусь, Курск, Польшу, Варшаву, Словакию, Германию. 19 мая 1945 года был у стен Рейхстага.

В зеленом доме по Грушевской, 11А раньше жили семьи младшего состава офицеров. Только представьте: здание 30-х годов дошло до нас без единого ремонта. Сейчас здесь арендуют помещения различные фирмы.

На Грушевской, 9, где сейчас располагается УВД администрации Московского района, раньше был сержантский дом. Напротив него, на Грушевской, 22, находился одноэтажный госпиталь для пограничников.

Жизнь во дворах была насыщенной, а все соседи – одной дружной семьей. С горок катались на санках, женщины устраивали конкурсы букетов.

А вот – особенный двор – по Грушевской, 11. Здесь есть свой фонтан, который помогли построить солдаты и офицеры еще в 1950 году. Летом в нем с удовольствием плескались дети, пускали рыбок, здесь все любили проводить свободное время.

Этот старинный фонтан – второй по возрасту после «Мальчика с лебедем» в Минске. Правда, раньше он был немного другой формы, с покатыми краями. В октябре 2015 года силами жителей, администрации Московского района и спонсоров удалось-таки отреставрировать фонтан-старожил.

Эльвира Горбунова:

Когда мы приехали, вообще было пустое место: ни деревьев, просто голое все, бревнышки стояли возле подъездов. Ничего не было. Были еще пленные. А потом дальше чуть, по Разинской, жили цыгане.

Светлана Урецкая:

Когда мы приехали в 1949 году, на Московскую улицу был поворот, на нынешнюю улицу Фабрициуса (это была улица Дзержинского). Сюда через железную дорогу переезд был, въезд в «Белполк» был с Московской улицы. И выходили мы, 10-15 минут – и были в центре города у Дома Правительства. Мы моли говорить: «Идем прогуляемся». Мы выходили вечером и шли пешком до парка Челюскинцев и назад. Сейчас даже трудно представить. Причем зимой в туфельках, естественно, капроновые чулочки, когда уже постарше, туфли примерзают к асфальту. Такие прогулки были.

На самом деле этот небольшой проезд между улицей Грушевской и Московской – переулок Фабрициуса. Хотя здесь вы не найдете ни одной вывески. Если на этом месте прямо проложить дорогу, то она приведет на улицу Московскую.

Когда-то это была связующая артерия с центром города, здесь работал Суражский рынок и ходил трамвай. Но в 80-е здесь строится метродепо, в результате чего переулок Фабрициуса был отрезан от улицы Московской. Теперь они находятся в разных местах, а бойкое место стало тупиком.

Дмитрий Андрюшин родом из Грушевки 80-х, его семья переехала отсюда в 1991 году, когда снесли деревянный дом. На его месте выросла высотка на Грушевской, 15. Только в памяти и остались деревенский уклад жизни, цветущие сады, палисадники, пение соловьев, тепло печей и вода из колонок. Водопровод и газ появились здесь в только конце 80-х.

Дмитрий Андрюшин вспоминает, как старожилы часто говорили: «Грушевка гремела»! Бандитский глухой район – такая слава была у послевоенного квартала. Здесь часто устраивали драки, «грушевские» ходили на «розочку» (так назывался квартал улицы Розы Люксембург), их боялись. В школах нередко проходили суды.

Дмитрий Андрюшин:

Мне рассказывали истории. Пока люди шли до школы, их могли побить, отобрать пеналы. Может быть, поэтому в свое время здесь появился участок милиции. Изначально это было здание ГАИ. В 80-е годы, в годы моего детства, такого хулиганства большого не было. В принципе, это был более-менее спокойный район. Одним из наших главных детских развлечений было побить футбольным мячом окна здания «Белполка». В 80-е Грушевку начали активно сносить, поэтому она потеряла свой статус криминального района. Может, отдала его Шабанам каким-нибудь или Ангарской.

А стоят 11-й и 15-й дома на берегу Немиги. Да, здесь, в Разинском переулке, когда-то протекала легендарная речка. Ее русло шло через улицу Грушевская в переулок Извозный, в трубе под железной дорогой к улицам Ногина, Мясникова к Немиге. В конце 50-х годов река была заключена в трубы, положен асфальт на улице Грушевской, и Немига пошла под дорогой.

Дмитрий Андрюшин:

Современная Грушевка выглядит сейчас, как этот старый заброшенный дом. Он стоит в таком состоянии уже лет 20. Весь трагизм, а, может быть, и особенность Грушевки заключается в том, что этот район все время хотели снести. Еще с начала 60-70 годов. И многим людям просто-напросто запрещали благоустраивать. Поэтому многие дома находятся достаточно в плачевном состоянии.

Ольга Долгачева:

Вот здесь был мой дом, я последняя хозяйка этого дома. Снесли его 37 лет тому назад. Он был в аварийном состоянии, потому что в войну он пострадал, здесь взорвалась бомба. В 1945 году мама осталась вдовой с четырьмя детьми.

Район расселяется до сих пор. Сносить его собирались в 90-е, но с распадом СССР строительство остановилось, и многие люди живут здесь до сих пор.

Деревянные бараки – яркая достопримечательность Грушевки, объект альтернативного Минска. Родом из 30-х годов прошлого века они каким-то чудесным образом дожили до нашего времени. Милые детские площадки, усыпанные мягкими игрушками окна, самодельные качели и голубятни. А до шумного центра – всего полтора километра. Конечно, на кого-то бараки производят угнетающее впечатление. Но это история Минска, это атмосфера эпохи.

Бараки давно должны были стереть с карты города, но пока они живы, как и старые сараи вблизи них. Здесь хозяева хранили дрова, брикет. Строили их из оригинальных кирпичей тех домов, которые были разрушены во время войны. Здесь в полном смысле слова можно прикоснуться к истории.

Недалеко от бараков сохранилось старое бомбоубежище. По одной версии, оно было построено до войны, другая утверждает, что бомбоубежище – дело рук немецких захватчиков.

Дмитрий Андрюшин:

Оно достаточно глубокое. И по рассказам тех, кто был внутри, идет из Грушевского сквера до третьей школы. Это достаточно большое расстояние, примерно метров 800. Ходили в детстве такие сказки, что якобы те мальчишки, которые в него пробирались, а желание пробраться было очень велико, там погибали, потому что там скопились газы и человек мог задохнуться. Мы, дети, туда заходили, видели противогазы, лежанки, но глубоко вдаль не могли пройти, потому что там уже было затоплено.

В начале 50-х на улице Папанина появился кинотеатр «Авангард», он сразу стал центром притяжения всего района. Здесь собирались компании, встречали праздники, мальчишки и девчонки смотрели свои первые фильмы на большом экране. Школьники с радостью после уроков сбегали на киносеансы и обязательно посещали уютное кафе на втором этаже со вкусным кофе и пирожными.

Здание скоро снесут. Современный 5-зальный кинотеатр будет полностью соответствовать европейским стандартам.

Ольга Долгачева:

Помню, выстроили «Авангард». Исаира Абрамовна, учительница русского языка, говорила: «Вас Грушевка засосала. Так, может быть, вас «Авангард» вытащит». И мы, конечно, ходили в «Авангард» на все фильмы.

3-я школа – здание довоенной постройки. Во время войны здесь, по рассказам жителей, размещался немецкий военный госпиталь. Условия в нем были нерадостные: топили здание «буржуйками», трубы от которых выходили прямо в окна. Школа была мужской. Но уже в 1949 году построили новую, женскую, 14-ю, на Папанина, 7, которую и закончила Светлана Максимовна, а затем выбрала для себя профессию физика. Сейчас в здании былой школы находится Минское областное агентство по земельному кадастру.

Ольга Долгачева:

Конечно, ностальгия, потому что здесь все детство, все друзья. И вот сейчас идешь и с трепетом, что это твоя земля, здесь ты выросла, дети подросли.

Дмитрий Андрюшин:

К сожалению, старая Грушевка умирает. Мне это жалко, потому что уходит целая эпоха города. В планах городских властей в ближайшие годы застроить ее высотными домами.

Все чаще встречаются заколоченные окна, запущенные огороды, снесенные дома. Здесь открыли новую станцию метро. Скоро Грушевка станет современным урбанистическим кварталом. Поэтому найдите время прогуляться по исчезающему старинному району Минска.