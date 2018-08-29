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До дня рождения Минска осталось чуть больше двух недель. Как столица готовится к празднику?

29 августа 2018 18:53
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Новости Беларуси. Конкурс красоты, театр для всей семьи, многочисленные концерты по всему городу и даже мероприятия из разряда «экстрим». Минск на пороге 951-го дня рождения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До дня рождения Минска осталось чуть больше двух недель. Как столица готовится к празднику?-1

Подготовка ко Дню рождения Минска выходит на финишную прямую. В 2018 году столице Беларуси исполняется 951 год. Для минчан и гостей города готовят мероприятия на любой вкус.

Корреспондент Вадим Смоляк расскажет о программе в видеоматериале.

 

# День города в Минске # общество # Фотофакт

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