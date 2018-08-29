До дня рождения Минска осталось чуть больше двух недель. Как столица готовится к празднику?

Новости Беларуси. Конкурс красоты, театр для всей семьи, многочисленные концерты по всему городу и даже мероприятия из разряда «экстрим». Минск на пороге 951-го дня рождения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Конкурс красоты, театр для всей семьи, многочисленные концерты по всему городу и даже мероприятия из разряда «экстрим». Минск на пороге 951-го дня рождения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Подготовка ко Дню рождения Минска выходит на финишную прямую. В 2018 году столице Беларуси исполняется 951 год. Для минчан и гостей города готовят мероприятия на любой вкус.
Корреспондент Вадим Смоляк расскажет о программе в видеоматериале.