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«Хотя и имеет дорогую цену, но все равно одна из лучших». В Беларуси открыт сезон сбора клюквы

29 августа 2018 17:19
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Новости Беларуси. В Беларуси открыт сезон сбора клюквы. Пока только в Брестском и Гомельском регионах – там люди уже собирают и сдают ягоду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хотя и имеет дорогую цену, но все равно одна из лучших». В Беларуси открыт сезон сбора клюквы-1

Больше всего оживились те, кто живет с болотистой местностью, где за счет полезной ягоды зарабатывают неплохие деньги. Именно туда отправилась и наша съемочная группа.

«Хотя и имеет дорогую цену, но все равно одна из лучших». В Беларуси открыт сезон сбора клюквы-4

В это время, конечно, много людей на болоте. Но сегодня, как видите, погода не климатит, дождик.

«Хотя и имеет дорогую цену, но все равно одна из лучших». В Беларуси открыт сезон сбора клюквы-7

Но даже в самый ненастный день охотников сорвать солидный куш на дикорастущей клюкве хоть отбавляй, хотя занятие не из легких. Болото буквально выстлано красным ковром. Это и есть не иначе как золотая жила, доступ к которой есть у каждого, кто не ленится.

«Хотя и имеет дорогую цену, но все равно одна из лучших». В Беларуси открыт сезон сбора клюквы-10

Сергей Рылко, житель Ганцевичей:
Халтурка есть, халтурки нет, и промежутками. Время есть – выйдем, все ж копеечка.

«Хотя и имеет дорогую цену, но все равно одна из лучших». В Беларуси открыт сезон сбора клюквы-13

Сергей и Татьяна ведро отборной болотной клюквой заполнили всего за два часа. Причем на этом месте они не первые.

Петр Бутрим, СТВ:
Добраться до действительно ягодных мест не так-то просто. Земля в прямом смысле уходит из-под ног. Но именно здесь, в сердце болот, и растет то самое природное богатство и лекарство от всех болезней.

«Хотя и имеет дорогую цену, но все равно одна из лучших». В Беларуси открыт сезон сбора клюквы-16

Самые старательные идут за ним дальше, а выносят дары болот целыми мешками. Тамара Омельянович в ягодном промысле не новичок. Отпуск в сезон сбора у сторожа уже традиция. Сегодня рассвет встречала в лесу. К обеду женщина насобирала клюквы на 50 рублей, и это далеко не предел.

«Хотя и имеет дорогую цену, но все равно одна из лучших». В Беларуси открыт сезон сбора клюквы-19

Тамара Омельянович, жительница Ганцевичей:
Плюс к пенсии, плюс к заработной плате, если кто-то может ходить в свободное от работы время. Видите, как повезли. У нас все идут в клюкву и зарабатывают денежку. Это наш доход.

«Хотя и имеет дорогую цену, но все равно одна из лучших». В Беларуси открыт сезон сбора клюквы-22

А вот сдавать клюкву заготовителям люди пока не спешат. Отпугивает скромная закупочная цена – 1,5 рубля. Как правило, она растет. В разгар сезона обещают как минимум в два раза выше, к тому времени и сама ягода нальется.

«Хотя и имеет дорогую цену, но все равно одна из лучших». В Беларуси открыт сезон сбора клюквы-25

Зеленая ягода попадается – она плохого качества. А вот которая белобокая, она дозреет и будет красная вся.

«Хотя и имеет дорогую цену, но все равно одна из лучших». В Беларуси открыт сезон сбора клюквы-28

О кристально чистой репутации белорусской клюквы на западном рынке Собалис Эгидиюс слышит регулярно. Его литовская компания скупает, замораживает и продает дикоросы вот уже 10 лет. Среди покупателей – Германия, Италия, Дания и Франция.

«Хотя и имеет дорогую цену, но все равно одна из лучших». В Беларуси открыт сезон сбора клюквы-31

Собалис Эгидиюс, директор предприятия по переработке ягод:
Уже готовимся ее замораживать и отправлять в экспорт. Основные страны – Европа. Белорусская клюква очень ценится в мире и Европе. Она, хотя и имеет дорогую цену, но все равно одна из лучших.

«Хотя и имеет дорогую цену, но все равно одна из лучших». В Беларуси открыт сезон сбора клюквы-34

Небольшую часть богатых витамином ягод отправляют даже за океан. Беларусь по производству клюквы по-прежнему в лидирующей пятерке.

«Хотя и имеет дорогую цену, но все равно одна из лучших». В Беларуси открыт сезон сбора клюквы-37

Вероника Рунец, заместитель председателя Ганцевичского райпо:
В прошлом году заготовили 40 тонн. Отправили на экспорт. Плюс в районе где-то тонну реализовали в розничную торговлю. В этом году такие же планы. Но хотелось бы, конечно, больше, чем 40 тонн.

«Хотя и имеет дорогую цену, но все равно одна из лучших». В Беларуси открыт сезон сбора клюквы-40

Сезон сбора красной ягоды непродолжительный – примерно 1,5 месяца. Тем важнее успеть собрать больше витамина на стол, а излишки урожая продать до первых заморозков.

# Еда # общество # Сергей Рылко # Пётр Бутрим # Тамара Омельянович # Собалис Эгидиюс # Вероника Рунец # Фотофакт

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