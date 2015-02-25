Почему в Беларуси такое дикое отношение к инвалидам? Мужчина обманом спилил в подъезде пандус, а устанавливать новый никто не собирается

Чтобы понять хоть что-то о сострадании, необходимо сперва узнать очень много о жестокости и равнодушии. Маргарита Прохорчик пыталась узнать, почему многие из нас живут словно в виртуальном мире, где можно купить не только здоровье, но и парочку жизней.

В тот роковой день этим женщинам был отрезан путь к нормальной жизни. Они оказались заложницами в своих квартирах. Их крики о помощи не услышал никто, кроме нашей съемочной группы. Они боролись больше года за право выйти на улицу и вдохнуть свежий воздух, но эта борьба для одной из них оказалась последней. Сын умершей женщины решил добиться справедливости и обратился с просьбой о помощи к нам на программу.

Виталий Тупица:

Обратился я к вам по той причине, что уже доведен до отчаяния. Везде обращался и никто не может мне помочь. У нас был пандус от входа в подъезд до лифта. Матушка моя инвалид 1-ой группы была, 2-го октября умерла. И Любовь Даниловна, которая на пятом этаже живет, тоже инвалид 1-ой группы. Пользовались пандусом, можно было и на улицу коляску вывезти, и в поликлинику свозить. Было все, слава Богу. Никому не мешал.

Около года назад, жена одного уж очень импульсивного соседа зацепилась за пандус и ушиблась! Любящий муж не мог это оставить безнаказанным и решил действовать быстро. Он не придумал ничего получше, как спилить пандус.

Но сделал это на законных основаниях, при этом обманув всех жильцов подъезда.

Виталий Тупица:

Прежде чем спилить этот пандус, он пошел по подъезду, собрал подписи у жильцов, пообещал, что восстановит новый электронный пандус, а старый спилил, так как не соответствует нормам. Люди подписались, естественно, он его спилил.

Но новый пандус инвалиды так и не дождались, коммунальные службы, в свою очередь, закрыли на эту проблему глаза и дело затянулось.

Да, такая ситуация вызывает только эмоции.

Отношение людей к инвалидам в нашей стране просто пугает! К примеру, в Европе и Америке позаботились, чтобы люди с ограниченными возможностями могли полноценно жить.

Все продумано до мелочей: прогулка по парку или поход в магазин не доставит абсолютно никакого дискомфорта. Даже в магазинах одежды есть примерочные для колясочников. Да и европейцу обидеть инвалида непозволительная роскошь — за такой поступок ему светит штраф в несколько тысяч евро. К сожалению, нам до этого уровня еще далеко. Дочери Любви Даниловны приходится умолять хотя бы вернуть пандус обратно.

Анна Разницына:

Очень бы хотелось, чтобы был пандус, она и на улицу хочет, показывает на улицу, когда весна, там воздух. Даже просто увидеть других людей, и день быстрее проходит. Вроде бы и не зря…

Всю плачевность данной ситуации оценил и председатель Республиканской ассоциации колясочников. И как выяснилось в процессе, отсутствие пандуса в подъезде проблема серьезная, но не единственная. Оказывается, пандус на улице, хоть и есть, но толку от него никакого.

Евгений Шевко:

Я сам не поднимусь. Только с вашей помощью, спуститься более-менее можно, но тоже опасно. Есть нормы строительные, пандус должен иметь соотношение сторон 1 к 10. Здесь не будет 4 метров даже трех, им можно пользоваться с чьей-то помощью, но самостоятельно невозможно.

Значительная часть пандусов в нашей стране попросту опасна для тех, кто попытается ими воспользоваться. И однажды очередной заезд или съезд может стать для колясочника последним.

Евгений Шевко, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:

Это типичная проблема не только для этого дома, но для любого колясочника в Минске и во всей Республике в целом. Есть такая статистика. Что только один из десяти человек в коляске может выбраться из дома на улицу. 9 из 10 сидят практически все время взаперти — это стандартная ситуация, когда человек не может выйти из дома.

А теперь давайте посчитаем: в Беларуси проживает около 20 000 инвалидов-колясочников, с каждым годом их становится на 400 человек больше. То есть 18 000 инвалидов являются пленниками своих квартир и домов. Именно поэтому мы так редко можем встретить инвалида на улице в Беларуси и так часто видим их в Европе. Статистика совсем не утешительна. Как жить таким людям? Куда им обращаться за помощью?

Евгений Шевко, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:

В Беларуси действует закон «О социальной защите инвалидов». Действует он еще с 1991 года, в котором четко прописано, что в случае, когда есть проблемы с безбарьерной средой в жилом фонде, то необходимо обращаться в местные органы власти. И местные органы власти обязаны (подчеркиваю обязаны!) за средства местного бюджета обеспечить человеку безбарьерную среду. Изначально нужно обращаться в ЖЭС, который, скорее всего, откажет, и уже дальше надо обращаться в местные органы власти, чтобы они дали какое-то распоряжение, кто это должен сделать.

По горячим следам наша программа сразу же обратилась в Территориальный центр социального обслуживания населения Центрального района г. Минска. Где они дали четкий и ясный ответ.

Цитата из факса: «Специалистами центра 30 мая 2014 года было произведено обследование материально-бытовых условий жизни Бытковской Л. Д., в результате которого ею была высказана просьба об установке откидного пандуса внутри подъезда до лифта. Данная заявка была передана в ГУП ЖРЭО Центрального района г. Минска в установленные сроки».

Не исключено, что лишь благодаря звонку Столичного телевидения в Центр социального обслуживания дело сдвинулось с мертвой точки. В данной ситуации виновны все: и молодое поколение, которое не думает о завтрашнем дне, и до инвалидов им нет никакого дела, и коммунальные службы, которые игнорируют просьбы людей с ограниченными возможностями о помощи, и неуравновешенный сосед, который спилил пандус.

Мы утверждаем, что наши люди самые искренние, сердечные и гуманные, только отчего-то становится грустно, когда подумаешь, по какой причине не видно инвалидов на наших улицах.

Нет, все же патриотизм заключается не в слепой защите «своего». А в желании выявить в этом «своем» негативное и постараться его изменить.

И в завершение сюжета замечу следующее: союз прекрасной невинности и жестокой реальности — котенок пожирающий голубя. В нашем случае каннибалы живут среди нас. И пожирают друг друга не ради утоления голода, а по неким низменным законам. Законам подлости.