Почему в Беларуси так жарко?

В Беларуси усиливается жара. Температура выше климатической нормы на 5-7 градусов. Сегодня самым жарким оказался юг страны. Здесь столбики термометра преодолели 30-градусный рубеж.

Максимум зафиксирован на метеостанции «Пинск», где воздух накалился до +32. И это не предел. Завтра будет еще жарче. Таков прогноз синоптиков.

Жарче всего в Гомельской и Брестской областях. Конечно, по сравнению с прошлым летом такие температуры аномальными не назовешь. Правда, здесь можно поспорить. Из-за влажности. Она в этом году зашкаливает — 50-70%. А следовательно, при жаре в +30 ощущение — как в бане.

В Беларуси сейчас как в субтропиках. Именно оттуда к нам и пришли южные ветры и жара. У нас — как на побережье Анталии. Многие туристы позавидовали бы белорусской погоде. Ведь в Турции сегодня облачно и осадки. Но это на море. В «каменных джунглях» каждый от жары спасается как может.

Инспектор ДПС Иван Васильевич и рад бы сменить форму и окунуться — но на службе! Тем более в такую погоду.

Иван Шмарловский, старший инспектор ДПС ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Внимание водителя ослабевает, жара все-таки расслабляет, поэтому количество дорожно-транспортных происшествий возрастает.

От такой жары асфальт плавится и деформируется. Усилен контроль за температурами дорожного покрытия. В диспетчерской онлайн выводится на экран показания измерительных станций, установленных на автотрассах. Зашкаливающие градусы дорожникам приходится понижать.

Андрей Шишов, начальник управления содержания дорог РУП «Минскавтодор–Центр»:

Проводим увлажнение для того, чтобы снизить воздействие таких высоких температур.

Тяжеловесному транспорту придется переждать дневные часы. Проезд по дорогам разрешен с 9 вечера до 11 утра. За нарушение — штраф. А вот на стройке работа кипит быстрее. В таких климатических условиях легче заливать бетон.

В лесах предприняты меры безопасности. Установлены камеры видеонаблюдения. За ситуацией в лесах следят в режиме реального времени. В случае задымления система сразу определит место возгорания.

В пятницу жара начнет спадать. В выходные ожидается умеренно теплая погода. Сейчас такая температура у нас ночью. Синоптики уверяют, что это только затишье. Высокие температуры вернуться уже на следующей неделе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».