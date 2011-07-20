Новые вспышки африканской чумы свиней обнаружены в 300 километрах от белорусской границы

В последнее время эпиозоотическая ситуация в мире осложнилась, и особенно в России. Там, ущерб от африканской чумы в 2011 году может составить 8 миллиардов рублей. Новые вспышки обнаружены в 300 километрах от Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Вирус приводит к гибели животных, но для человека он не опасен. В марте этого года в нашей стране утверждён комплексный план мероприятий на ближайшие пять лет по предупреждению заноса заболевания. Контроль на границе будет усилен.
Юрий Пивоварчик, главный государственный ветеринарный инспектор Республики Беларусь:
Мы должны скоординировать все свои действия, потому что это заболевание не одной страны, это заболевание региона, и даже больше — Европы. И мы видим как сегодня складывается ситуация в Российской Федерации.
Николай Власов заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации:
Почему этот вопрос назрел сейчас? Потому что наша местная ветслужба в Твери сработала неаккуратно во время вспышки, и инфекция проникла в природу, где мы сейчас остановить её не сможем. А до границы с Беларусью там всего 300 километров. Суточная миграция кабана обычная пищевая — 80 километров.