Новые вспышки африканской чумы свиней обнаружены в 300 километрах от белорусской границы

Руководители ветеринарных служб говорили сегодня в Минске о профилактике африканской чумы свиней. Эксперты из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Литвы, Латвии и Польши делились опытом борьбы с опасным заболеванием.

В последнее время эпиозоотическая ситуация в мире осложнилась, и особенно в России. Там, ущерб от африканской чумы в 2011 году может составить 8 миллиардов рублей. Новые вспышки обнаружены в 300 километрах от Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вирус приводит к гибели животных, но для человека он не опасен. В марте этого года в нашей стране утверждён комплексный план мероприятий на ближайшие пять лет по предупреждению заноса заболевания. Контроль на границе будет усилен.

Юрий Пивоварчик, главный государственный ветеринарный инспектор Республики Беларусь:

Мы должны скоординировать все свои действия, потому что это заболевание не одной страны, это заболевание региона, и даже больше — Европы. И мы видим как сегодня складывается ситуация в Российской Федерации.

Николай Власов заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации:

Почему этот вопрос назрел сейчас? Потому что наша местная ветслужба в Твери сработала неаккуратно во время вспышки, и инфекция проникла в природу, где мы сейчас остановить её не сможем. А до границы с Беларусью там всего 300 километров. Суточная миграция кабана обычная пищевая — 80 километров.