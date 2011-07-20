Как рождается подсветка Минска

Зеленый, красный, желтый — основная тенденция в световом оформлении Минска. По-настоящему выходить из сумрака столица Беларуси начала в начале XXI столетия. Масштабное освещение столицы началось в 2001 году.

Кстати, первыми засветились дома № 22 и 23 по проспекту Независимости. Жильцы поначалу в штыки приняли новшество, буквально запретив проведение работ. Сегодня редкий гость столицы не удивится россыпи искусственных звезд над бульварами, куполу мерцающих созвездий у Дворца Республики и преображенным подсветкой многоэтажкам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вадим Пономаренко, и.о. начальника проектного сектора УП «Мингорсвет»:

Никаких хитрых программ, таких программ, как сейчас говорят, на одну кнопку нажал и уже есть дизайн. Рисуешь всё это в Фотошопе, имея представление и опыт, как это будет выглядеть именно ночью на соответствующем оборудовании.

К каждому зданию — особый подход. Сделать дизайн уникальным, не нарушив общий световой ансамбль улицы, главная задача проектировщиков. Чтобы игра света удалась, учитывают все нюансы: уличное освещение, высоту зданий, текстуру их стен и даже окружающий ландшафт.

В отделе специалистов всего четверо. Но этот квартет снабжает весь город свежими «светлыми» идеями. Дело это не только творческое, но и математически кропотливое, ведь в подсветке Минска используется около 20 типов ламп с разными мощностями и характеристиками.

Вадим Пономаренко:

Расчет, конечно, ведется по мощностям, по токам. Какая кабельная продукция, каким образом будет идти прокладка. Дальше идет расстановка осветительного оборудования.

В городе насчитывается более 120 тысяч светоточек и лампочек со светодиодами, которые создают целые световые композиции. На один мудреный лепесток уходит 12 метров дюролайта — гибкого светового шнура из прозрачного пластика, в который запрессована непрерывная гирлянда из миниатюрных лампочек.

Когда в конце 90-х годов прошлого столетия собирались осветить главный проспект Минска яркими огнями, за основу брался опыт европейских столиц. Сегодня используется опыт уже отечественных инженеров.

Идеи, к примеру, для украшения новогоднего Минска, брали с Елисейских полей. В сезон сияющие деревья радуют глаз жителей и гостей Минска возле Дворца спорта, Минск-Арены, Белгосцирка, Национальной библиотеки. Каждый год новогодний дизайн города меняется. А к каждому масштабному мероприятию разрабатывается новая концепция подсветки.

Вадим Пономаренко:

В основном, это национальные мотивы: василек, цветочки. Если летом василек, то зимой это снежинка синего цвета. К чемпионату мира хоккеисты будут, спортивная символика, олимпийский символ — круги.

Главное достоинство новых огней нашего города — энергосберегающие технологии. На художественную и светодинамическую подсветку Минска уходит менее полупроцента от общегородского потребления всей электроэнергии. Современные световые приборы потребляют энергии в десятки раз меньше, чем обычная лампочка при том же световом потоке.

Олег Глушенков, главный инженер УП «Мингорсвет»:

Сейчас прорабатываем пилотные проеты. Один из них уже работает. На бульвате Мулявина установлены светодиодные экспериментальные светильники. Это основное направление сейчас.

Если нам надо показать игру света, то обычными лампочками этого не сделаешь.

«Да будет свет!» — говорит диспетчер, кликает мышкой — и миллионы огней зажигаются на улицах города. В небольшом кабинете есть все необходимое, чтобы спасти большой город от непроглядной тьмы: пульт управления и огромная, на всю стену, карта Минска с парой сотен разбросанных по ней лампочек.

Руслан Бершов, инженер оперативно-диспетчерской службы УП «Мингорсвет»:

Продублирована информация с диспетчерского компьютера. Каждый диод соответствуют управляемому пункту питания, который регулирует определенный участок освещения улицы.

Каждая красная лампочка — сигнал о том, что на линии неисправность. Специальная программа позволяет оператору с огромного расстояния определить, в какой точке города произошел сбой. Командуют улицами уютных фонарей здесь же.

Сергей Сухаревский, старший диспетчер ОДС УП «Мингорсвет»:

Нажимаем клавишу — и включаем город. Подсветка зданий отсюда же включается. На каждом здании у нас находится шкаф управления подсветки, в котором расположены электронные часы. Шкаф сам включается вместе с уличным освещением в 11 часов.

Вечернюю подсветку столицы не раз отмечал и главный архитектор Москвы, и петербуржские коллеги. Несколько лет назад Минск даже получил диплом Международного союза архитекторов мира за световое оформление города. Так, европейские коллеги оценили подсветку Партизанского проспекта и проспекта Независимости. Вечернюю подсветку столицы не раз отмечал и главный архитектор Москвы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».